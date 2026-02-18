キールズ新作UV♡日中をケア時間に変える美容液発想

1851年にニューヨークで誕生したキールズから、美容液発想の高機能UV「コラペプチド³UV」（販売名：キールズ DS ベター UVセラム）が登場。紫外線を浴びる日中の時間を“守るだけ”でなく“ケアする時間”へと変える新提案です。2026年4月3日（金）より全国店舗・公式オンラインストアにて発売。日中のアーリーエイジングケア²を叶える、新しいUV習慣に注目です。*⁴ 欧米の調剤薬局 *⁵「スキンエイジング アトラス 日本人におけるフォトエイジングの特徴 （日本ロレアル（株）」参照

日中をケア時間へ変える新発想

紫外線はシミだけでなく、シワやハリ低下の原因にも。特にUVAはコラーゲンへ深刻なダメージを与え、たるみやもたつき印象を加速させます。

キールズはこの点に着目し、「SPF50・PA++++」の高い防御力を搭載。

UVB/UVAはもちろんロングUVAからも肌を守ります。さらにダブルコラーゲンペプチド³を1本に200万個⁴配合し、ハリとツヤを与える設計に。

若年層ほど紫外線によるエイジングサインが進行しやすいという知見をもとに、日中のアーリーエイジングケア*¹を提唱します。

*¹ 年齢に応じたお手入れのこと *³ パルミトイルトリペプチド－１、パルミトイルテトラペプチド－7（ともに整肌成分） ⁴ 1本（50mL）に配合される³の合計分子数を算出

独自技術と“もちツヤ”質感

独自の「マイクロメッシュフィルターテクノロジー」により、UVフィルターを従来の1/20サイズまで微細化。

肌上に均一なヴェールを形成し、紫外線をしっかりブロックしながらダブルコラーゲンペプチド³を角質層まで浸透⁵させます。

さらに、うるおいを抱え込む“もちツヤヴェール”が密着し、べたつきやきしみ感、閉塞感を抑えた快適な使い心地を実現。化粧下地としても使用可能です。

敏感肌⁶にも使える処方設計で、皮膚科医の協力のもとテスト済み⁶、アレルギーテスト済み⁷、ニキビのもとになりにくい処方⁸、大気中微粒子の付着から守る設計*⁹、合成香料不使用と、毎日使いやすいこだわりが詰まっています。

*⁵ 角質層まで *⁶ すべての人に肌トラブルがおきないわけではありません *⁷ すべての人にアレルギーがおきないわけではありません *⁸ すべての人にニキビのもとが出来ないわけではありません *⁹ すべての大気中物質をさすわけではありません

商品情報＆限定キャンペーン

「コラペプチド*¹UV」（販売名：キールズ DS ベター UVセラム）は、50mL 6,490円（税込）、15mL 2,200円（税込）。

発売日は2026年4月3日（金）、キールズ公式オンラインストアでは2026年3月27日（金）より先行発売。全国キールズストアおよび公式オンラインストアにて販売されます。

15mLサイズは一部限定ストアおよび公式オンラインストアでも展開。

※3月1日（日）より順次、店頭にてコラぺプチド*¹UVサンプルお渡しスタート。

発売を記念し、「初夏の日焼け対策セット」（6,490円・税込）を数量限定で用意。

キールズ DS ベター UVセラム 50mL現品に加え、[美容液]キールズ DS クリアリーブライト エッセンス[医薬部外品]4mLをプレゼント。

※無くなり次第終了

さらに、コラペプチド*¹UVを含む15,000円（税込）以上購入でキールズ グラデーション ボトル（500mL）をプレゼント※無くなり次第終了。

2026年4月8日（水）～14日（火）には伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーションにてPOP UPイベントを開催。

19,000円（税込）以上購入でキールズ 2WAY ウェットバッグをプレゼント。数量限定キットや豪華サンプルが当たるゲームなど特典も充実しています。

※無くなり次第終了

*¹ パルミトイルトリペプチド－１、パルミトイルテトラペプチド－7（ともに整肌成分） *² メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

新しいUV習慣で未来肌へ

紫外線を“防ぐだけ”でなく、“浴びている時間をケアに変える”というキールズの新提案。高い防御力と美容液級のうるおい設計で、日中もハリ・ツヤを感じる肌印象へ導きます♡

これからの季節、毎日のスキンケアの延長として取り入れたい高機能UV。未来の自分のために、今から始める新しいUV習慣を体験してみてはいかがでしょうか。