調剤併設型ドラッグストアチェーン「ウエルシア」で、薬剤師のパート・アルバイト求人の募集時給が、2600円から2000円に変わったとの指摘が2026年2月中旬にXで話題になっている。

同社は取材に、24年より「常時均質な調剤のサービス」を提供できるように安定的な人員の確保に向けた検討を行い、募集時給の設定を見直したと説明している。

従来は原則一律だったが、「より採用が難しい店舗、地域や時間帯もしくは不足状況に対応し、人材を確保していくための募集時給の制度」に変えた結果、差を設け、地域によって夕方以降で時給3000円になったケースもあると説明している。

以前は「一部の業務を除き薬剤師は原則一律2600円の時給」だった

2月中旬にウエルシア公式サイトで薬剤師のパート・アルバイト求人を確認したところ、店舗によって異なるものの、過半数が最小値にあたる時給2000円で募集されていた。Xでは、従来は2600円だったとして「これは衝撃」「600円のマイナスはでかいですね」「場所によるとかではなく？」「中にいる人の時給も下がるんですかね？」などと驚きが広がっている。

その実態について、ウエルシアホールディングス（東京都千代田区）の広報担当は18日にJ-CASTニュースの取材に応じ、「従前当社は、薬剤師パート・アルバイト求人において、時間帯問わず全店一律の時給としていました」と説明した。具体的には「一部の業務を除き薬剤師は原則一律2600円の時給」だったとのこと。

「一方、人員の充足が難しい一部の店舗、地域や時間帯に必要充分な薬剤師スタッフの配置ができない課題を持っていました」ともいい、下記のように、制度を変えたことを明かした。

「ツルハHD経営統合との関連は一切ございません」

「一昨年より、処方箋薬局にご来店いただく患者様に常時均質な調剤のサービスを提供できるよう、安定的な人員の確保に向けた検討を行いました。この検討において、時給の設定の見直しを行い、より採用が難しい店舗、地域や時間帯もしくは不足状況に対応し、人材を確保していくための募集時給の制度に変更し、現在はこの制度に則り採用を行っています。制度の変更により、2,000円の募集時給になる地域や、例えば夕方以降の時間帯の時給で3,000円になった地域もあり、差異を設けています」

ウエルシアHDは25年12月にツルハHDと経営統合したばかりで、Xでは時給が変わったこととの関連を疑う声もあった。

ただ、広報担当は「本件に関しましては、前述のとおり時間をかけて準備一昨年から開始したものであり、ツルハHD経営統合との関連は一切ございません」と否定。「また、当該制度を導入する前より勤務しています既存の従業員については、時給を下げることは行っておりません」とも述べている。