記念日デート&プロポーズは横浜で！貸し切り花火クルーズに“ふたりだけの花園”で味わうホテル朝食…感動必至の3プランを紹介
「日本新三大夜景」に認定されている夜景をはじめ、デートにぴったりな景色やスポットが数多く存在する神奈川県横浜市。同市観光協会では2024年より、大切な人と特別な1日を過ごす街として横浜の魅力を発信する企画「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS(ヨコハマプレシャス フラワーズ)」を展開している。
【写真】サプライズに自信がなくても大丈夫！クルーズプランで提供される「レターブーケ」と「花カクテル」
本企画の一環として2025年10月より販売を開始したのが、「ふたりだけの特等席」と題した3つの記念日プラン。そのどれもが最高にロマンチックで、プロポーズや記念日のお祝いに最適なサプライズも用意されている。2027年3月19日(金)から横浜市で「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」が開催されることにちなみ、ムードを盛り上げる演出などに花を取り入れている点も特徴だ。
■特別な花束とカクテル付き！花火も楽しめる貸し切りクルーズ
最初に紹介するのは、“夜景がきれいな港町”という横浜の魅力を存分に体感できる、ラグジュアリーなクルーズプラン。横浜港でさまざまなクルーズを運航している「リザーブドクルーズ」が贈る「二人だけのクルーズ」の特別プランだ。クルーザーを貸し切り、夜景がきらめく横浜の海を60分間クルージング。それだけでも十分ロマンチックだが、同プランは「横浜ナイトフラワーズ」と題した花火の開催日に合わせて実施され、花と緑をテーマにした花火を船上から楽しむこともできる。
横浜港では週末を中心に、1回約5分間の花火を年間27回ほど打ち上げており、横浜市観光協会の担当者は「都市型の花火で、これほど何度も打ち上げているのは、おそらく横浜ぐらいではないかなと思います」と話す。花火の見どころについても聞いてみると「花火は大さん橋と新港ふ頭いずれかから打ち上げているのですが、打ち上げ場所がお客様からかなり近く、迫力のある景色をお楽しみいただけます。また、背景に夜景が見える素晴らしいロケーションになりますので、感動していただけると思います」と教えてくれた。
このラグジュアリーな洋上体験をさらに盛り上げるのが、「Letter Bouquet(レターブーケ)」とオリジナルの「花カクテル」。「レターブーケ」は、利用者がパートナーに向けて書いた手紙から花言葉を抽出し、その花をもとにフローリストが花束を作成するというもの。想いのこもった花束をクルーズ中にプレゼントすることができ、プロポーズにもうってつけだ。
「花カクテル」は、「レターブーケ」に使用した花をモチーフに作られるカクテルで、ノンアルコールも選択可。グラスに花が添えられたロマンチックなカクテルが、ふたりきりのクルーズに彩りを添える。プランの料金は乗船するクルーザーによって異なり、「MY III」「MY 7」「EXULT36」は17万6000円、「ポーナム31」は14万3000円。別途、花束代が必要となる。
■イングリッシュガーデンで優雅な朝食を！スイート宿泊プラン
特別な朝食が付いた宿泊プランも登場している。「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」の最上級客室・ロイヤルスイートルームに宿泊した翌朝、ふたりのために用意される朝食会場は、季節のバラが咲き誇る「横浜イングリッシュガーデン」。花々で彩られた美しい英国式庭園を貸し切りにし、“ふたりだけの花園”で朝食を堪能できる。
横浜市観光協会の担当者は「ホテルではなくイングリッシュガーデンのお庭で、お花に囲まれてお食事をしていただく、貴重な体験ができるプランになっています。お泊まりいただくお部屋も記念日にぴったりな、スイートルームをご用意しています」とアピールする。
同プランの特筆ポイントは、これだけではない。非日常の華やぎに満ちたガーデンで味わうのは、三段のハイティースタンドで供される8種類のスペシャリテ。ふたりだけのためにシェフが「横浜イングリッシュガーデン」へ出向き、目の前で調理してくれるのも魅力だ。プロポーズというと夜のイメージが強いかもしれないが、バラで彩られたふたりきりのガーデンは、永遠の愛を誓う舞台にもぴったり。もちろん、プロポーズ後の余韻を楽しむひとときにもおすすめだ。なお、同プランはバラの開花に合わせて販売され、利用期間は2026年3月〜7月(開花・気候により変動あり)を予定。料金は1泊朝食付きで16万4604円〜(2名1室)。
■横浜の夜景を“ふたりじめ”！オリジナル動画のサプライズも
最後に紹介するのは、横浜港の景色を代表する施設のひとつ「横浜マリンタワー」の展望フロアを、閉館後に貸し切りで利用できるプラン。横浜が誇る美しい夜景を“ふたりじめ”できるうえ、オリジナル動画で愛のメッセージを伝えることもできる。同プランについて、横浜市観光協会の担当者は「展望フロアをおふたりで貸し切って、夜景をお楽しみいただきつつ、花の動画やメッセージを窓の部分に投影できるプランになっています。メッセージはいかようにも調整できますので、プロポーズにもご利用いただけます」と説明する。
背景演出に使用する花の画像は、5種類から選択可。愛情や感謝、絆といった花言葉を持つ花の中から、伝えたいメッセージにあったものを選べる。同プランは展望フロアを30分間貸し切りで楽しむことができ、上記のオリジナル動画が付いて5万5000円。また、動画に思い出の写真を10枚まで組み込めるオプションも用意されており、こちらはプランの基本料金にプラス2万2000円で利用できる。
ロマンチックなムードが漂う美しい港町・横浜。取材の最後、横浜市観光協会の担当者は「街と海が密接している横浜には、記念日を過ごすのにぴったりな雰囲気があり、そのようなエリアは日本の中でもなかなかないと思います」と、横浜が持つ魅力について話してくれた。人生の大きな節目となるプロポーズや記念日は、心を幸せでいっぱいに満たしたいもの。横浜ならではの特別な体験ができる「ふたりだけの特等席」プランで、大切な人と一生の思い出をつくってみてはいかがだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
