【「モンスターハンターワイルズ」Ver.1.041アップデート】 2月18日 配信予定

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」について、Ver.1.041アップデートを2月18日に配信する。

今回のアップデートでは、★10イベントクエストで「歴戦王アルシュベルド」や「歴戦王レ・ダウ」、「歴戦王ウズ・トゥナ」、「歴戦王ヌ・エグドラ」、「歴戦王ジン・ダハド」が登場。それぞれ「歴戦錬磨の証」や「古びたお守り」を入手できる。

シュバルカγシリーズ

シュバルカネコγシリーズ

イベントクエスト「楼蘭の睥睨者」

イベントクエスト「トゥオネラの番人より告ぐ」

イベントクエスト「黒き揺り篭の吾子」

イベントクエスト「東方の鐘冴ゆ道は凍えけり」

また★8イベントクエスト「ハンター達の永い夢」ではチャームデザインコンテスト最優秀賞のチャーム「SOSなお肉運び！」を入手できる。2月25日配信予定のイベントクエスト「七色のかばね」では、クエストクリアごとに全7種から1種のチャームを入手できる。

イベントクエスト「ハンター達の永い夢」

砕ケシ封鏡ノ剣（大剣）

チャーム「SOSなお肉運び！」

イベントクエスト「七色のかばね」（2月28日配信予定）

2月28日に配信予定の★8イベントクエスト「光彩陸離の輝きよ！」では、防具「フルドレスαシリーズ」やオトモ装備「スターネコαシリーズ」を入手可能となる。また2月28日から3月19日にかけて配信する★10イベントクエスト「ププロポルは泣いてない」を通じて「ププロフェイクα」を入手でき、クエストクリア時に全6種のチャームを入手できるという。

イベントクエスト「光彩陸離の輝きよ！」

イベントクエスト「ププロポルは泣いてない」

