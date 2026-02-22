この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「継続率94%」を謳う買取FCの“意外なからくり”とは。初期費用300万円で参入可能な「催事型」の落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【買取ビジネス】大判小判は加盟していいフランチャイズなのか？」と題した動画を公開した。 動画では、株式会社アクア取締役の松原氏が、スーパーなどの商業施設に出店する「催事型」買取ビジネスを展開する「大判小判」のビジネスモデルを徹底解剖。低資金で開業できる利点の裏にある、過酷な労働環境と収益構造の謎に切り込んだ。



松原氏はまず、買取市場の現状を整理。金価格の高騰により市場は活況だが、多くは店舗型であると指摘する。その中で大判小判は、店舗を構えずにスーパーの催事スペースを利用するモデルを採用。初期費用が一般的な店舗型の約2000万円に対し、約330万円と低く抑えられる点や、スーパーの集客力を利用できる点をメリットとして挙げた。 一方で、松原氏はその実態について鋭い視点を提示する。催事型は「目的来店」ではないため、高額商品が持ち込まれにくく、ブランド構築も難しい。さらに、広告で謳われる「継続率94%」という数字に対し、松原氏は「契約を解除していないだけの幽霊会員も含まれているのではないか」と推測。毎日一人で催事場に立ち続ける業務は「テレアポ営業よりも神経がすり減る」と述べ、5年以上の長期継続は精神的に困難であるとの見解を示した。



また、公開された収益モデルで「粗利率60%弱」とされている点についても言及。ブランド品の買取でこの利益率を出すには、顧客から相当安く買い叩く必要があり、営業力と忍耐力が不可欠であると分析した。 松原氏は結論として、資金力はないがガッツがある人には向いているとしつつも、「私自身はこのビジネスを5年間続けることは絶対にできない」と断言し、安易な参入に警鐘を鳴らした。