日本時間11日、スキージャンプ混合団体で涙の銅メダルを獲得した高梨沙羅（29）。実は、あるスキルも上昇気流に乗っているようで……。



高梨沙羅。ノーマルヒル13位、混合団体銅メダル、ラージヒル16位で4度目の五輪を終えた

スポーツ紙記者が語る。

「日本チームは、高梨をはじめ実力者揃い。小林陵侑（29）や二階堂蓮（24）が『沙羅ちゃんが緊張しているから』と積極的に声をかける姿が印象的でした。高梨は安定したジャンプで、日本の同種目初となる表彰台に貢献した。個人ではメダルに届かなかったものの、4度目の五輪を笑顔で終えました」

高梨への取材経験があるスポーツジャーナリストの折山淑美氏が語る。

「高梨選手らしい、力みがなく着地も安定したジャンプでした。彼女は真面目すぎて気負ってしまう面がある。今回もかなりのプレッシャーを背負っていたと思います」

プレッシャーには理由があった。4年前の北京五輪。同種目で1番手を任された高梨がスーツの規定違反で失格になり、日本チームは4位に終わったのだ。高梨はインスタグラムに黒一色の画像と共に〈私の失格のせいで皆んなの人生を変えてしまった〉と綴った。

メダルに母親も大喜び

4年前の悪夢を見事、振り払った高梨。4歳から中学生まで通っていたバレエ教室の板谷敏枝氏が喜ぶ。

「昔から責任感が強い子。わからないステップがあるとレッスン後に私を捕まえて納得するまで聞き、とことん練習していた。メダル獲得後、お母さんの千景さんに連絡をしたら『やっと北海道にメダルを持って帰れます！』と大喜びでした。私も、4年前のことはもういいじゃないって思うくらい感動しました」

そんな高梨だが、ジャンプ力と共に“K点越え”しているのが“稼ぐ力”だ。

選手の主な収入源は…

「ジャンプ競技は他のウインタースポーツに比べ、賞金が低い。2015／16年シーズンに賞金トップになった高梨でも獲得額は約550万円でした。賞金だけで競技生活を送るのは苦しく、選手の主な収入源は企業とのスポンサー契約であることが多い」（前出・記者）

代理店関係者が明かす。

「高梨選手は現在、NIKEやSUBARU、VISA、エイブルといった大手企業14社とスポンサー契約を締結しています。高梨選手ほどの知名度があれば、契約金は1社あたり年間で3000万円ほど。単純計算で約4億円分の契約を結んでいることになります。代理店にマージンが入るとしても、彼女の手元に渡る金額は、1億円は軽く超えるでしょう」

高梨ならではの強みも。

“メイク力”に注目、フォロワーは約40万人

「高梨選手といえば、モデル顔負けのメイク力でも人気です。自分でも『化粧をすることでスイッチが入る』と語っており、冨永愛や田中みな実らと並んでティファニーの展示会に招待されるほど。その美貌からインスタグラムのフォロワーは約40万人と、女性アスリートの中でもトップクラスです」（同前）

アカウントを覗いてみると、頻繁に現れるのが「PR」とタグ付けされた投稿だ。「ジバンシイ」、「ロレアル」といったフランスの高級コスメブランドから全農山形のお米まで、その内容は多岐にわたる。

「これらはいずれも、クライアントの商品を紹介することで報酬を受け取るSNS案件です。フォロワー1人当たり4〜5円が相場で、高梨選手の場合、1投稿あたり200万円ほどではないでしょうか。代理店と折半すると考えても、本人は一度の投稿で100万円ほど得ているはず」（同前）

稼ぐ力もメダル級？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月26日号）