SFメカ感満点。Apple3種の神器を同時充電するモバイルバッテリー
モバイルバッテリーはここまでカッコよくなれる。
普段使いするアイテムは、自分好みのデザインだとアガりますよね。シンプルでミニマルはスタイリッシュかもしれませんが、裏返せば個性がなくてツマンナイ？
SFメカ好きのアナタに
ツルンとした板状のデザインが多いモバイルバッテリーですが、AULUMUの「M10 10000mAh 3in1 両面マグネット式モバイルバッテリー」はメカメカしいデザインで機能性も併せ持つ逸品です。
MagSafeでiPhoneの裏にくっつき、最大15Wの充電を行ないつつ、丸いパーツでApple Watchが無線充電できます。USBケーブルを片方引っこ抜けば、AirPodsを有線で充電することも可能。見事にApple3種の神器に対応できます。
有機生命体っぽさもある
ケーブルはループさせるとストラップ代わりに使えるので、バッグなどに垂らしてもOK。
アクティブ冷却システムが発熱を抑え、電量インジケーターは呼吸のリズムで明滅し、充電残量と充電状態を知らせます。なんだか有機生命体っぽくてSF味が倍増します。
スタンドで拡張することも
磁力があるので、たとえば同社のメカニカルなスタンドをくっつければ相性バッチリ。さらにiPhoneをSFサイバーな装いに仕上げられます。メカ好きにはたまりませんね。
これだけなら1万5999円ですが、2万608円でスマホリング／スタンドとセットも魅力です。
カチリと響くその音は？
「未来と現在が繋がる合図」
