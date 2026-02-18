「どうにかしてお返しできない？」誕生日の豪州男性を困惑させたJukiaの“おもてなし”に見る、国境を超えた絆
初来日だというオーストラリア人のカップルを案内し、東京の夜景と日本の洋食に対する彼らの瑞々しいリアクションが注目を集めている。
動画冒頭、空港で声をかけられたのは、南オーストラリア州のアデレードから来たという若いカップルだ。今回が人生初の海外旅行だという二人は、Jukiaの「観光案内をしてホテルまで送る」という申し出を快諾。Jukiaは彼らのリクエストを受け、東京スカイツリーへと車を走らせた。
展望台に到着した二人は、眼下に広がる東京の大パノラマに圧倒される。「信じられないよ」「光が永遠に続いている」と、ガラス越しに広がる光の海に釘付けになった。男性は「アデレードは（この景色の）1ブロック分くらいに収まるよ」とジョークを飛ばしつつ、母国とは桁違いの都市規模に感嘆の声を漏らした。
その後、一行は神田の洋食店へ。ここで彼らを待っていたのは、日本独自の進化を遂げた「オムライス」や「ビーフシチュー」だった。特にデミグラスソースの味わいは衝撃的だったようで、一口食べた男性は「とんでもなく美味しい」「こんな味は初めてだ」と絶賛。女性も言葉を失うほどの美味しさに、ただ笑みをこぼすばかりだった。
食事の最後には、Jukiaから先日誕生日を迎えた男性へケーキのサプライズも行われた。「どうにかしてお返しできない？」と恐縮しながらも大喜びする二人の姿からは、国境を超えた温かい交流が伝わってくる。初日から日本の魅力を存分に味わった二人は、Jukiaへの感謝を何度も口にし、笑顔でホテルへと向かっていった。
