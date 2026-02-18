Photo: 小原啓樹

クリアな声をお届けします。

ノイズキャンセリング（ノイキャン）と聞くと、多くの人は「周囲の騒音を消す機能」と思うのではないでしょうか。

確かに、これはノイキャンの主なメリットの一つですが、言いかえれば、これは「自分のためのノイキャン」です。

上記のようなノイキャンは音楽などを聞くときには有用な機能ですが、ビジネスにおいては、自分の声を相手に「届ける」ためのノイキャンが重要だということを忘れてはいけません。

ビジネスシーンにおけるノイズたち

では、ビジネスシーンではどのようなノイズが発生しているか考えてみましょう。

屋外で通話をしている場合は、風切り音があります。歩きながら通話をすれば、さらに風切り音は増します。マイクに風が当たることで、声にノイズが乗ってしまい、聞き取りづらくなるのです。

オフィスでもさまざまなノイズがあります。周囲の同僚の話し声や、マイクとの距離により、音声の質が安定しないことも。

このような、通話に関するさまざまなノイズ問題を解決すべく、ギズモード編集部の金本が手に取ったのが、HPの片耳ヘッドセット「Poly Voyager Legend 50 UC（UC: 充電ケースとドングルがついた法人向けモデル）」です。

ちなみに最後に、この記事限定で応募できるヘッドセットのプレゼント企画を用意しています。読み切った人だけのお楽しみ、です。

金本の忙しい一日

金本は、どのようにPoly Voyager Legend 50 UCを活用しているのでしょうか。さまざまな業務をこなす、忙しい金本の一日をちょっと覗いてみましょう。

いつものように、ライターから上がってきた原稿をチェックしている金本。しかし、その途中でオンライン会議の時間になりました。金本は、Poly Voyager Legend 50 UCを耳にかけ、会議に参加。

オンライン会議中に、近くにいた同僚から声を掛けられました。オンライン会議や通話がオフィス中で行なわれるようになった、コロナ禍後の現代。オンライン会議中の「音問題」は日常化しています。

でも、Poly Voyager Legend 50 UCの周囲の音を低減してくれる機能「Poly NoiseBlockAI」と4つのノイズキャンセルマイクの合せ技により、オンライン会議の相手には、金本の周りの音はほとんど聞こえません。となりで話している人がいても、快適にオンライン会議を進められます。

合間を見て、金本はマイクブームを上げ、同僚の質問に答えます。

Poly Voyager Legend 50 UCは、マイクブームを上げると自動的にミュート状態に。再度マイクを戻すと、通話が再開します。ミュートボタンを押すなどの操作が不要のため、一連の動作がスムーズに行なえます。

オンラインとオフラインの世界を頻繁に行き来する金本には、嬉しい機能です。

Poly Voyager Legend 50 UCは、Bluetooth接続に加え、充電ケースに収納されている2.4GHz帯の電波で通信可能になるドングルを介してもデバイスとの接続ができます。

PCとスマートフォンではBluetoothのマルチペアリング接続が可能なため、オンライン会議はPC、移動中の通話はスマホでと、シームレスにデバイスの切り替えが可能となります。

マルチタスクが当たり前の金本にとって、Poly Voyager Legend 50 UC のスムーズな使い勝手は、「仕事の流れを切らない」状態が作り出せる、手放せない通話道具となっています。

ビジネスシーンでの正解は「声を届けるノイズキャンセリング」

Poly Voyager Legend 50 UCを使うことで得られるのは、「声が確実に届いている」という安心感。それを実現しているのが、周囲の騒音を低減する「Poly NoiseBlockAI」と、風切り音を消す「WindSmart」テクノロジーという2つのノイズキャンセリング機能、4つのノイズキャンセルマイクです。

Poly Voyager Legend 50 UCはイヤーピースが3サイズ付属しているので、自分の耳にフィットするものを選べます。ジャストフィットのイヤーピースならば、長時間着用も可能になり、相手の声もしっかり聞き取れるでしょう。

ビジネスシーンで、自分の声がクリアに相手に届くことは、もはや必要最低限のこと。Poly Voyager Legend 50 UCならば、声に関する品質は何も気にすることはありません。Poly Voyager Legend 50 UCを使って通話をするだけです。

ビジネスに必要なもの。それは「静かな世界」ではなく「高品質な音声」。その答えが、「声を届けるノイズキャンセリング」を追究したPoly Voyager Legend 50 UCです。

