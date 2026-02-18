【A4studio】「ロッテリア」全店が「ゼッテリア」に変わる…その決定的な違いと「ゼッテリア」が目指すもの

ファストフードチェーン店「ロッテリア」が54年の歴史に幕を下ろす。

かつてロッテリアは、ハンバーガー業界で「マクドナルド」に次ぐ2位のポジションを確立し、アメリカンテイストを土台にしながら、日本人の嗜好に寄り添ったメニュー展開で存在感を示していた。

だが、その立ち位置はいま、大きく様変わりしている。

ロッテリアの国内店舗数は2025年12月末時点で106店にまで縮小。一方、現在は「すき家」などを展開するゼンショーホールディングスの傘下となっていたのだが、ゼンショーは2023年に後継ブランドとして新業態「ゼッテリア」を立ち上げ、すでに172店へと拡大している。ロッテリアは2026年3月末をもって国内全店を閉店し、以降は順次、ゼッテリアへと転換される予定だ。

なぜ、最盛期には確かに支持されていたロッテリアは、時代の波に乗り続けることができなかったのか。そして、新たに前面に押し出されるゼッテリアは、ロッテリアと何が決定的に違うのか――。今回は外食フードアナリストの重盛高雄氏に解説していただいた。（以下「」内は重盛氏のコメント）

記事前編は【ロッテリア「全店閉店」へ…最盛期は「業界2位」も人気が低迷した「決定的な理由」】から。

重盛氏は、主要ハンバーガーチェーンの立ち位置を次のように整理する。

「マクドナルドは、子ども連れを中心としたファミリー層に人気で、速さと手軽さがウリです。モスバーガーは本格的な店内調理を強みにしており、きちんとした料理を落ち着いて食べたい層、とくに女性客をつかんでいます。『バーガーキング』は男性客中心でボリューム感あるワイルドな食べ応えが支持されており、『フレッシュネスバーガー』は高価格帯でも品質で納得させるブランドで、『ファーストキッチン』はパスタなども含めた幅広い商品構成で“選択肢の多さ”を打ち出してきました」

それぞれが“どんな客に、どんな価値を提供する店なのか”を明確にしてきたのに対し、ロッテリアはその輪郭を徐々に失っていったという。

「本来は、どんな空間で、どんな体験を提供し、何をもってお客様を幸せにするのかを明確にしなければなりません。しかしロッテリアは、価格帯もブランドポジションも中途半端になり、“誰に向けた店なのか”が消費者に見えにくくなってしまっていたのです」

大グループに所属ゆえの構造的な弱点

さらに重盛氏は、大企業に属するがゆえの構造的な弱点も指摘する。

「かつてロッテリアは、“負けじ魂”や“応援される存在”として支持されていました。ただ、その魅力を時代に合わせた戦略へとアップデートできなかった。

ゼンショーのような大きなグループに属していると、ブランド力や資本力がある分、実際の現場感覚以上に“いいブランドである”と認識してしまいがちです。その結果、地道なポスティングのような泥臭い集客や、ロードサイドを増やすといった構造的な打ち手が後回しになりやすい。“どうすれば一度でも来てもらえるか”という視点が薄れていったのかもしれません」

要するに危機感が足りなかったということなのか……。

「ゼッテリア」は何が違うのか

では、ゼンショー傘下で誕生したゼッテリアは、ロッテリアと何が決定的に違うブランドなのか。

「単なる屋号変更や業態転換にとどまらず、商品の中身も大きく変わっています。ゼンショーには、外食産業のリーダー企業だという自負がある。だからこそ、価格面でも社会状況に合わせて値段を引き上げ、必要なコストもきちんとかけていくというスタンスが見えますし、商品設計に関しても、前の色を残さずに“自分たちの色に染める”というゼンショーの意思を感じます。

実際、『絶品バーガー』などはロッテリアから商品名を引き継いでいますが、味や設計は別物でした。名前は残っていても、中身は違うということです。ゼンショーがロッテリアの積み上げてきた価値や文脈に強い関心があったとは言いづらく、ゼッテリアはリスペクトを持って引き継いだというよりも、ロッテリアは“整理対象”として扱われた印象があります」

こうした課題を踏まえたうえで、重盛氏はゼッテリアの将来を考えるヒントとして、ロッテリアの出自に立ち返る必要性を指摘する。その核にあるのが“カフェテリア”という概念だ。

「ロッテリアという名前は、もともとカフェテリアに由来していますが、実はコーヒーが美味しいチェーンとしては、ロッテリアはモスと並んで評価が高かったのです。ファストフードでありながら、期待を超える飲み物であるという強みがありました。

その強みを、ゼッテリアでもいかに具体的な体験へと落とし込めるかが重要になるでしょう。たとえば、洗い物は増えたとしても紙コップではなく、飲み心地を重視してマグカップで提供する。そうした“お客様に幸せな時間を過ごしていただくか”を意識した小さな工夫の積み重ねこそが、価値あるブランド体験を形づくっていくのではないでしょうか」

（取材・文＝逢ヶ瀬十吾／A4studio）

【もっと読む】アメリカで「スターバックス」が大量閉店…「スタバ離れ」加速させた「すさまじい賃金格差」

