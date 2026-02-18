家に遊びに来たのは金髪ギャルのお姉さん....！

初対面のギャルに大興奮がおさまらない大型犬の様子が「男の子だねぇ」と多くの人をクスッと笑わせる光景で話題となりました。この様子が投稿されると記事執筆時点で4.6万回再生されることとなりました。

【動画：家に『ギャル』が遊びに来たら、大型犬が大喜びして…勢いが強すぎる『いらっしゃいのご挨拶』】

家に『ギャル』が来た！

元気な姿が話題となっていたのは、TikTokアカウント「komugi.0430」に登場するゴールデンレトリバーの男の子『こむぎ』くん。

ある日こむぎくんのお家に、飼い主さんのお友達の『ギャル』が遊びにやってきたそう！

長い金髪にキラキラしたネイルをしたギャルのお姉さんとこむぎくんは初対面だったそうです。しかし初めて見る綺麗なお姉さんの突然の訪問にもかかわらず、男の子わんこのこむぎくんは大興奮だったそうで...。

嬉しさが大爆発して...

ギャルのお姉さんが部屋に入ってくると、こむぎくんは全力で「いらっしゃい！はじめまして！！」と大歓迎。

立ち上がるとお姉さんの顔まで届いてしまうほど大きな体のこむぎくんですが、両前足を思いっきりお姉さんのほうへ伸ばして、歓迎のビッグハグ！それも一度では興奮がおさまらず、何度も何度もお姉さんに飛びついて『重～い』愛情を伝えようとします。ギャルのお姉さんも「ちょっとまって！」といいながらも可愛すぎるこむぎくんのハグに、嬉しそうな様子だったそうですよ。

「愛される」側は苦手...？

ギャルのお姉さんには愛情たっぷりのお出迎えで対応したこむぎくんですが、愛が重すぎるのは苦手だそうで...

ある別の日にソファでパパさんにギューッと抱きしめられていたというこむぎくん。この時はパパさんからの愛情が強すぎてさすがのこむぎくんも引いてしまったのか、「助けて...」と視線で飼い主さんに助けを求めていたんだそうです。

こむぎくんにとって愛される側はほどほどぐらいがちょうどいいみたいですね。

ギャルの訪問に大興奮でお出迎えをしたこむぎくんの投稿には、「嬉しいが大爆発w」「犬になりたい」とギャルとこむぎくんの光景をうらやましく思う方のコメントも寄せられていました。

こむぎくんの表情豊かで微笑ましい日常の様子をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「komugi.0430」の他の投稿もぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugi.0430」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。