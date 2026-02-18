〈春節の中国人観光客〉「習近平さんが行くなと…」日本から韓国旅行にシフトか「カジノは中国人だらけ」「観光よりショッピングで爆買い」ホテルもデパートも

中国やその周辺国は2月17日、春節（旧正月）を迎えた。15日から９連休が始まった中国では帰省や旅行のシーズンとなり、中国政府は今年の春節前後の40日間の移動人口を昨年よりも約５億人多い過去最高の95億人と予測する。今年大きく変わったのは海外旅行先で、政府が「渡航自粛」を求める日本を訪れる人は大幅に減り、代わりに旅行先に選ばれた韓国では観光やカジノ業界が潤っているという。

（画像）「私たちの誇りである漢拏山で排便するな」と韓国で昨年末に大炎上した中国人観光客の“マナー違反”

「習近平さんが『行くな』と言うんだから、みんな従うしかないですよね」

「（昨年11月、台湾有事をめぐる）高市さんの発言の後、中国人観光客が乗った大型バスが来なくなって、最近は1台もありません。まあ国のトップの習近平さんが『行くな』と言うんだから、みんな従うしかないですよね」

そうあきらめを口にするのは京都・清水寺に近い観光用駐車場の関係者だ。高市早苗首相の昨年11月の台湾有事関連発言に怒った中国が観光客や留学生に「日本へ行くな」と号令をかけると、特に旅行会社を通じた団体旅行が急減した。

日中関係が変わらない中で中国はこの渡航自粛呼びかけの措置を続行。昨年訪日した中国人客は909万人（日本政府観光局の推計値）に上ったが、12月から激減し同月は前年同月比45％減の約33万人に落ち込んだ。

年が明けて２月になっても中国駐大阪総領事館が大阪・道頓堀で起きた殺傷事件を挙げて「日本の一部地域では重大犯罪が多発している。春節の間、日本への渡航を控えてください」と表明。旅行のハイシーズンとなる春節に言及しながら改めて「日本に行くな」とくぎを刺した。

「中国の旅行会社は行先人気ランキングで昨年の春節時に３位だった日本は10位圏に入らなくなったと発表しました。中国メディアは春節に合わせた特別輸送体制期間の序盤は日中間を往来する航空機便が昨年の半分以下になるとも伝えています」と外報部記者は話す。

代わりに人気が上がったのはロシアやタイ、韓国だ。ある大手旅行サイトの集計では都市別人気ではソウルがバンコクを抑え１位になったとしている。

「韓国政府は昨年9月から、３人以上の団体の中国人観光客に対する15日間の試験的なビザ免除を実施し、これが奏功して中国人観光客が増えています。

政府の中国との協力関係強化に不満を持つ保守派を中心に、増えた韓国客も含めた中国人排斥を唱える“嫌中デモ”が起きて社会問題になりましたが、経済効果が大きいため財界は当然歓迎しています」（韓国メディア記者）

有名デパートでは昨年の外国人の売上は前年比で90%急増

韓国観光公社などによれば2025年に韓国を訪問した中国人観光客は548万人で前年より約16％増えたが、さらに今年1月の中国人観光客は昨年同月比で2割以上増えた。

春節期間中はこのペースを上回り、前年の1.5倍強の25万人が訪韓すると韓国政府は推計し、「特に今年は中国政府による“限日令（日本行きを制限する命令）”によって富裕層が来るとみられる」と韓国の経済メディアは期待している。

実際、韓国へ向かう旅行者の所得層が上がる可能性はある。北京の旅行業者は「中国人はもともとお金を持っている人から順に海外旅行先は欧米、日本、韓国や東南アジアが好まれる傾向がありました。米国と欧州、日本は海外旅行できる人の中でも少しランクが上という感じです」と話す。

最近は円安で日本行きのハードルはかなり下がったようだが、もともと日本に来ていた高所得層が行き先を代えた先が韓国なので、受け入れる方としてはインバウンド効果に期待が高まる。

「2024年に韓国に来た中国人観光客１人当たりの消費額は1622ドル（約24万8000円）で、訪韓旅行客の平均の1332ドルを上回っているので上客です。今年の春節期間中に中国人が落とす総額は３億3000万ドルに達するとの試算もあります」と韓国メディア記者

韓国メディアの報道では、有名デパート「新世界百貨店」の昨年の外国人の売上は前年比で90%急増し6000億ウォン（約635億円）超と過去最高を記録した。

今年１月も外国人売上が900億ウォンを突破し月別基準で過去最高の売上となった。中国人観光客の韓国行きの目的は「観光よりショッピング」とも言われるため、春節客の多くもブランド品に向かいそうだ。

「カジノに行くとお客のほとんどは中国の人」

新世界百貨店の株価は今年に入って57.58%、現代百貨店も同29.33%急騰し、ソウルの百貨店では開店前から主に中国人が列を作っている光景がよく見られるという。

春節を前にハイクラスのホテルも恩恵にあずかり、済州島の1600室規模の外資系ホテルは、昨年の春節期間中は最も多い日でも１日に1000室しか埋まらなかったが、今年は最高で1590室の予約が入る日もある。

いっぽう、中国人観光客が好むカジノも集客の大きな力になっているという。日韓を行き来するビジネスマンは「韓国にあるカジノは一つを除いて外国人しか利用で来ませんが、行ってみるとお客さんのほとんどは中国の人という印象です。中国本土では禁じられているカジノは魅力なんでしょうね」と話す。

韓国メディアは中国人訪問者が増える見通しを伝える記事に「韓国カジノに行こうと言って中国人が来る」と見出しを打ち、ソウル都心部や仁川にある有名カジノでは中国人客が7割を占め、カジノ運営会社の業績も上がっていると伝えている。

関係悪化で中国からのインバウンドに頼る恐ろしさを実感した日本では観光客の誘致先を多様化する模索が始まっているが、春節を謳歌する韓国観光業界が目指す方向は今のところ真逆のようだ。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班