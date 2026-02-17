この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuberが解説、『再会』で拳銃を掘り出したのは直人だった。「かなり前に掘り出された」と断言できる理由とは

テレビ朝日ドラマ考察系ユーチューバーの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第６話ドラマ考察 ネタバレ有 拳銃が掘られたタイミング判明！掘ったのはこの人だ！ 井上真央 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。竹内涼真さん主演のドラマ『再会～Silent Truth～』をめぐる謎について、タイムカプセルに隠された拳銃の行方と、佐久間秀之（小柳友）殺害事件の真相に迫った。



動画の冒頭で、投稿主は「タイムカプセルを掘ったのはナオト。しかも掘り出したのはかなり前である」「サクマヒデユキ殺しにマキコが関わっているのは間違いない」と結論を提示する。佐久間直人（渡辺大知）が逮捕された後、岩本万季子（井上真央）が飛奈淳一（竹内涼真）に「すぐに来て」と助けを求めた言動は、単なる同級生の心配とは考えにくい不自然さをはらんでいると指摘。もし直人が単独で殺人を犯したならば、万季子がそこまで責任を感じる理由はないとし、この行動が彼女の関与を示唆していると分析した。



さらに、物語の鍵となる拳銃が掘り起こされたタイミングについて深く考察。投稿主は、直人が掘り起こした張本人であるとし、その時期は「かなり前」だと推測する。その根拠として、地中に23年間も埋められていた拳銃が、メンテナンスなしで正常に発砲できたことの矛盾を挙げる。「どう考えても湿気などで使えなくなるはず」と述べ、拳銃は掘り出された後、誰かによって手入れがされていた可能性が高いと論じた。また、直人が町の建設計画が持ち上がっても、タイムカプセルの存在を友人たちに伝えなかったのは、中身が空であることを知っていたからではないかと読み解く。



投稿主は、直人が「兄のことが心配だった。僕が見張らなきゃって思った。それが僕の役目なんだと思った」と語っていたことに触れ、これは拳銃を持つ危険な兄・秀之を見張るという意味だったのではないかと考察。そして、事件当夜、秀之が持ち出した拳銃をめぐり、万季子と争いになった末に事件が起きたとの見方を示した。これらの状況証拠から、直人は万季子をかばっており、秀之殺害の真相には万季子が深く関わっていると結論付け、動画を締めくくった。