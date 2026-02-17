カップ麺や冷凍餃子など無料券が大量。コンビニ4社の″1つ買うと1つもらえる″まとめ《2月17日時点》

ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ4社は、2026年2月17日から23日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

今回は、2月17日時点では発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「焼餃子」や「ファミから」も無料

ローソンでもらえる

ローソン各店では、カップ麺や冷凍食品などがもらえます。

1つ目の対象商品は、森永製菓「inゼリー」の「エネルギーブドウ糖」（180g）、「フルーツ食感 もも」（150g）、「フルーツ食感 巨峰」（150g）です。

いずれか1個を購入すると、森永製菓「inバープロテイン」の「バニラ」か「ヨーグルト」1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、2月24日から3月2日まで。

2つ目の対象商品は、エースコック「タテロング 飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」です。

1個購入すると、エースコック「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、2月24日から3月2日まで。

3つ目の対象商品は、ローソンオリジナルの冷凍麺類・冷凍アルミ鍋各種です。

いずれか1個を購入すると、「レンジで簡単！焼餃子」「レンジで簡単！にんにく焼餃子」「レンジで簡単！しょうが焼餃子」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、2月17日から26日まで。

4つ目の対象商品は、アサヒ「バンホーテンココア」（485ml）と「十六茶」（660ml）です。なお、「十六茶」は630mlも対象。ホット商品は対象外です。

1本購入すると、アサヒ「カルピス濃いめ」（490ml）と引き換えられる無料券がもらえます。「カルピス THE RICH」（470ml）も引換対象です。

引換期間は、2月24日から3月2日まで。

ミニストップでもらえる

ミニストップ各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」(650ml)です。

1本購入すると、コカ・コーラ「綾鷹」か「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のどちらかと引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、2月17日から3月2まで。

セブンでもらえる

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、サントリー「クラフトボス」の「ブラック」と「ラテ」（各500ml）です。なお、ホットは対象外です。

どちらか1本購入すると、サントリー「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」（500ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、2月24日から3月9日まで。

ファミマでもらえる

ファミリーマート各店では、様々な飲料やお菓子などがもらえます。

1つ目の商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ プラス」（470ml）と「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）です。

どちらか1本購入すると、上記商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（670ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つ目の対象商品は、アサヒ「ウェルチ飲む果実 1房分のぶどう」（470ml）と「カルピスウォーター」（500ml）です。

どちらか1本購入すると、上記商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つ目の対象商品は、雪印メグミルク「恵 ガセリ菌SP ヨーグルトドリンク」と「乳酸菌ヘルべ ヨーグルトドリンク」（各100g）です。

どちらか1本を購入すると、上記商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つ目の対象商品は、ファミマル「紅はるかびおいもチップス」です。なお、宮崎県、鹿児島県、沖縄県では実施していません。

1袋購入すると、ファミマル「甘酸っぱい梅干しのシート」「やわらかく甘酸っぱい 種抜きはちみつ干し梅」「まろやかな酸味 ひとくちカリカリ梅」のいずれか1袋と引き換えられる無料券がもらえます。

いずれも、引換期間は2月24日7時から3月2日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして購入するともらえる、お得なキャンペーンも開催中です。

1つ目の対象商品は、「ファミから」の「醤油」と「塩」です。

どちらか1個を購入すると、どちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、ロッテ「キシリトールガム」の「グレープ」「マスカット」「ピーチ」です。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、2月24日から3月2日まで。

飲料、お菓子、ホットスナックなど、今週の1buy1も各社盛りだくさんの内容です。お得な機会をお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）