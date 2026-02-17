メタプラネット<3350.T>は高い。１６日取引終了後、２６年１２月期連結業績予想について売上高を１６０億円（前期比７９．７％増）、営業利益を１１４億円（同８１．３％増）と発表した。ビットコイン関連のオプション取引を中心とするビットコイン・インカム事業で安定的なオプション収入の創出を見込む。配当予想は無配継続とした。売上高、営業利益とも連続で過去最高を更新する見通しを示しており、これが好感されている。



同時に発表した２５年１２月期決算は、売上高が８９億５００万円（前の期比８．４倍）、営業利益が６２億８７００万円（同１８倍）と急拡大した。第４四半期から開始したビットコイン・インカム事業が大きく貢献した。なお、ビットコイン価格の下落に伴い、保有するビットコインの評価損を計上したため、最終損益段階では９５０億４６００万円の赤字に転落した。



出所：MINKABU PRESS