カウンセラーが提言。気の合わない人とは「その場の目的」だけで付き合えばいい。人間関係が楽になる新常識

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【すぐ試して】気の合わない人との最低限の付き合い方7選／仲良しを目指さない絶妙な距離感がこれ！」と題した動画を公開した。職場やママ友など、どうしても関わらなければならない「気の合わない人」との付き合い方に悩む人は多い。Ryota氏は、そうした相手とは無理に仲良くなる必要はなく、「最低限の付き合い」を心がけることで、ストレスを大幅に減らせると提言した。



Ryota氏は、多くの人が人間関係において「全員と仲良くしなければならない」という思い込みに苦しんでいると指摘する。しかし、職場やママ友といった関係は、そもそも目的が限定されているため、その目的の範囲内での付き合いで十分だと説明した。



まずRyota氏が挙げたのは、「その場の目的のみで付き合う」という考え方だ。例えば、職場であれば「仕事をする仲間」と割り切り、プライベートな会話や連絡先の交換はせず、挨拶や業務連絡といった最低限のコミュニケーションに留めるのが良いという。「ママ友・パパ友も“友達”ではなく“情報交換の仲間”」と捉えることで、過剰な付き合いを避けられると語った。



また、会話の内容も「必要な情報交換のみ」に限定することを推奨。自慢や嫉妬に繋がりやすいプライベートな深い話は避け、当たり障りのない話題に終始することで、無用な衝突を防げるとした。



さらに、関係性を不必要に深めないために「プライベートで接しない」ことも重要だと強調。連絡先の交換を求められた際には、「昔トラブルがあったので、個人的な連絡先交換はしないようにしているんです」と、あくまで自分のルールとして丁寧に断る方法を紹介した。



一方で、最低限の付き合いだからといって無礼な態度を取るのは逆効果だとRyota氏は注意を促す。挨拶やお礼といった「礼儀のみ守る」ことで、相手に敵意を与えず、不要なトラブルを避けられるという。相手を尊重する姿勢を見せつつも、心の中では境界線を引く、そのバランスが大切だと述べた。



気の合わない人との関係は、無理に距離を縮めようとすることでかえってこじれてしまうことがある。Ryota氏が提唱するように、まずはその人との関係における「目的」を見定め、それ以上の深い仲を目指さない「最低限の付き合い」を意識することが、自分の心を守る上で有効な手段となりそうだ。人間関係に疲れを感じている人は、試してみてはいかがだろうか。