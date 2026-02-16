この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「三井住友カード4券種徹底解説（一般・ゴールド・プラチナプリファード・ インフィニット）、基本スペック・特典・Oliveとの違い・キャンペーンなどまとめています。【PR】」と題した動画を公開。三井住友カードのナンバーレス（NL）シリーズ4券種と、新サービス「Olive」について、それぞれの特徴と選び方を解説した。



動画ではまず、三井住友カードの「一般」「ゴールド」「プラチナプリファード」、そして新たに登場した最上位カード「Infinite」の4券種について、年会費、基本還元率、利用可能枠などの基本スペックを比較。一般カードは年会費永年無料、ゴールドは年間100万円の利用で年会費が永年無料になる「100万円修行」を達成すると、1万ポイントが付与され実質還元率が1.5%になる点が特徴だ。プラチナプリファードとInfiniteは、さらに高い利用額に応じてボーナスポイントが付与され、それぞれ実質最大2%、2.57%という高還元率を実現できる仕組みが紹介された。



各カードの特典について、「家計の味方」氏は利用者層に合わせて解説を加えた。一般カードは年会費無料で共通特典が受けられるため、年間100万円を利用しない人や学生におすすめだという。ゴールドカードは、100万円利用の特典に加え、空港ラウンジやショッピング保険が付帯するため、投資や旅行を楽しむ人に適している。プラチナプリファードは、ポイント還元に特化しており、SBI証券でのクレカ積立還元率が最大3%になることや、特約店「プリファードストア」での還元率アップが魅力で、「年間300万円～500万円を利用する人」に最適だと説明。最上位のInfiniteは、年間700万円以上の利用者向けで、クレカ積立還元率4%やプライオリティパス、コンシェルジュサービスなど、富裕層向けの豪華な特典が付帯する。



また、クレジットカード機能と銀行口座が一体化した「Olive」との違いにも言及。Oliveは、三井住友銀行アプリとの連携やSBI証券の利用などで、対象のコンビニ・飲食店での還元率が最大20%まで引き上げられる「Vポイントアッププログラム」が最大のメリットである一方、引き落とし口座が三井住友銀行に限定されるなどのデメリットも挙げられた。



動画の締めくくりとして、自身の年間利用額やライフスタイルを基に、最適なカードを選ぶことが重要だと強調。ポイント還元を重視する実用的なカード選びの指針を示した。