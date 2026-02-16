Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤ò¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾ïÃó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡ÖOpenClaw¡×¤Î³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤¬OpenAI¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£OpenClaw¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·¤Þ¤¹¡£

OpenClaw¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÖGateway¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©¸æÅý³ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÀÜÂ³¤Î´ÉÍý¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î´ÉÍý¡¢PC¤ò¼«Æ°¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¡¢»þ´Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤·¤Æµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤äÆ°ºî¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎAI¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢AI¤Ë»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤È¤·¤ÆTelegram¤äWhatsApp¡¢Discord¡¢Slack¡¢Microsoft Teams¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¤¹¤Ç¤Ë13Ç¯´Ö²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖOpenAI¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¡ÖAI¤òÃµµá¤·»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼(OpenClaw)¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼¡¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢Êì¤Ç¤µ¤¨»È¤¨¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤ÏÃ±¤ËÂç¤­¤Ê²ñ¼Ò¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢OpenAI¤È¤ÎÄó·È¤¬¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÃ»¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´À­¤Î³ÎÊÝ¤äºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¡¢OpenAI¤È¤¤¤¦´Ä¶­¤òÁª¤ÖÂç¤­¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£



OpenClaw¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈÎ©À­¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¼«Í³¤ËÈ¯Å¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤ÏºâÃÄ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¡£OpenAI¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¥Ö¥í¥°µ­»ö¤ò¡ÖThe claw is the law.(¥¯¥í¡¼¤³¤½¤¬ÙÝ¤Ç¤¢¤ë)¡×¤È¡¢OpenClaw¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤ÏX(µìTwitter)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤¬¼¡À¤Âå¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÆ±»Î¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤¬±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËOpenAI¤ÎÀ½ÉÊÄó¶¡¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£