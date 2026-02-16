OpenClaw¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤¬OpenAI¤Ë²ÃÆþ¡¢OpenAI¤Î¼«Î§·¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¤¬²ÃÂ®¤«
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤ò¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾ïÃó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡ÖOpenClaw¡×¤Î³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤¬OpenAI¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£OpenClaw¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·¤Þ¤¹¡£
OpenClaw¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÖGateway¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©¸æÅý³ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÀÜÂ³¤Î´ÉÍý¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î´ÉÍý¡¢PC¤ò¼«Æ°¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¡¢»þ´Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤·¤Æµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤äÆ°ºî¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎAI¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢AI¤Ë»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤È¤·¤ÆTelegram¤äWhatsApp¡¢Discord¡¢Slack¡¢Microsoft Teams¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë13Ç¯´Ö²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖOpenAI¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¡ÖAI¤òÃµµá¤·»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼(OpenClaw)¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼¡¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢Êì¤Ç¤µ¤¨»È¤¨¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤ÏÃ±¤ËÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢OpenAI¤È¤ÎÄó·È¤¬¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÃ»¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤äºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¡¢OpenAI¤È¤¤¤¦´Ä¶¤òÁª¤ÖÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
OpenClaw¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈÎ©À¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¼«Í³¤ËÈ¯Å¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤ÏºâÃÄ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¡£OpenAI¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¥Ö¥í¥°µ»ö¤ò¡ÖThe claw is the law.(¥¯¥í¡¼¤³¤½¤¬ÙÝ¤Ç¤¢¤ë)¡×¤È¡¢OpenClaw¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤ÏX(µìTwitter)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤¬¼¡À¤Âå¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÆ±»Î¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤¬±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËOpenAI¤ÎÀ½ÉÊÄó¶¡¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our¡Ä— Sam Altman (@sama) February 15, 2026