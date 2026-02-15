Photo: OGMAX

2023年5月12日の記事を編集して再掲載しています。

資料などの印刷用としてはもちろん、ちょっとしたメモをとったりアイデア出しに使ったり、何かと使い勝手がいいA4のコピー用紙。

そのA4サイズのコピー用紙を束ねてノートとして使えるアイテムがありました。

ビジネスでもカジュアルでも使える豊富なカラーリング

コクヨ「クリップノート〈BIZRACK〉A4」。左はサンドベージュ715円（税込）、右はブラック638円（税込）

上下に2つのクリップがついたコクヨの 「クリップノート＜BIZRACK＞」 。

ビジネスシーンで使いやすいブラウンブラック、オリーブグリーン、オフホワイトの落ち着いた3つのカラーリングと、カジュアルなサンドベージュ、レイクブルー、スモークコーラルの3色で全6色展開。カラーリングが豊富なため内容によって色を変えたり、好みに合わせて選べるのはうれしいですね。

ちなみに、商品の内容は変わりませんが色によって価格が異なります。

コクヨ クリップノート BIZRACK A4 ブラウンブラック ノ-BRCN202D 521 Amazonで見る 554 楽天で見る

クリップで紙を挟むだけ！

使い方は簡単です。背表紙の部分にある上下のクリップを開きます。

A4サイズのコピー用紙を揃えて中心に差し込むようにセット。最大25枚までセットできます。25枚セットした場合、裏表使う想定であれば、50ページ分を確保できるということですね。ちょっとしたノートとしては申し分ないボリュームです。

最後に開いたクリップをもとに戻せばセット完了です。

用紙に穴を開けずにA4サイズのノートが完成します。白紙のコピー用紙のほかに、印刷した資料をまとめるという使い方も見やすくなって仕事や勉強が捗りそうです。

コピー用紙をもっと便利に

クリップノートという名前の通り、コピー用紙をとじたまま実際のノートのようなスタイルで書き込むことができます。クリップ部分も薄く作られているので、広げるとほぼフラットな状態で使えますので、書きやすく工夫されています。

表紙側を折り返して閲覧しやすくすることも可能。無理矢理折り曲げているのではなく、折り返しできる構造になっているのは気が利いています。もちろん、クリップノートが曲がることもありません。

素材は、一般的なクリアファイルより硬く、下敷きのような素材でバッグに入れた時に紙の折れ曲がりをしっかり防止。

コピー用紙を印刷以外の用途ではなく、ちょっとしたノート代わりにトランスフォームできる便利なコクヨの 「クリップノート＜BIZRACK＞」。バラバラになりがちな紙の資料もひとつにまとめられて、クリアファイルでまとめておくよりも見やすい理想的なアイテムと言えます。

デスク脇やカバンの中にあるだけで、仕事や勉強のモチベーションを上げてくれそうです。

