木村拓哉、娘たちからの“トト”呼びの由来を明かす「それで決めました」

2月12日放送のフジテレビ系『この世界は1ダフル』にて、木村拓哉が、娘たちからの特徴的な呼び名の由来を明かす場面があった。

番組では今回、Snow Man・渡辺翔太と木村が対談する様子を公開。この中で、渡辺は“木村に一番聞きたいこと”として、娘たちから“トト”と呼ばれている理由について質問した。

これを受けて、木村は、「ちびっ子がたくさんいるところで、“パパ”とか“お父さん”とか」「状況が状況で、海外の方もいらっしゃるような場所だったから“ダディ”とか“ダー”って言ってるみなさんがいたんだけど」と切り出した。

続けて、「(誰が呼ばれてるか)わかんなくね？ってなって。だから、“パパ”って言うので、毎回“え？うち？”って思ったりとかするのがなんかイヤだなっていうか」「うちしか呼ばないやつだったら1発でわかるじゃん。それで決めました」とオリジナルの呼び名を決めた理由を説明。

また、「トトロ（『となりのトトロ』）があったりとかしてくれていたので、発音に一切困らなかったらしく。向こう（娘）が」「すごい言いやすそうだったから『あ、これいいんじゃない？』って言ってそれになりました」「トトロから半分くらい。トトロもそうだし、お父さんの“と”」と明かしていた。