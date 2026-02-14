この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

イオン銀行の情報を発信するYouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【全員対象】未設定だとネット取引停止！イオン銀行で必須の新ルールを解説【セキュリティ認証】」と題した動画を公開。2026年7月から導入される新しい認証方式「FIDO認証」について解説した。



イオン銀行では現在、インターネットバンキングでの振込などの取引時に、ワンタイムパスワードによる認証を行っている。しかし、セキュリティ強化のため、2026年7月からパスワードを使わずスマートフォンの生体認証（指紋や顔認証）を用いる「FIDO（ファイド）認証」に変更されることが発表された。



わしっし氏は、この変更による最大の影響は「FIDO認証には生体認証機能付きのスマホが必須となるため、スマホを持っていない人はネット取引ができなくなる」点だと指摘する。これまでパソコンのみで取引していたユーザーも、今後はスマホでの認証が必須となる。



移行スケジュールによると、2026年7月にFIDO認証が導入開始され、アプリでのワンタイムパスワードは廃止。2027年2月にはFIDO認証へ完全に一本化され、メールでのワンタイムパスワードも終了する。つまり、スマホを持っていないユーザーにとってのタイムリミットは「2027年2月」となる。



この変更に備え、わしっし氏は「携帯電話番号の登録」と「通帳アプリのダウンロード」という2つの事前準備を推奨。



FIDO認証の登録には090、080、070で始まる携帯電話番号が必須であり、固定電話やIP電話は対象外となるため、事前の登録・確認が重要だ。



また、FIDO認証は通帳アプリで行われるため、アプリのダウンロードも済ませておくと、移行がスムーズに進むと説明した。



この認証方式の変更は、イオン銀行でネット取引を行うすべての利用者が対象となる。わしっし氏は、自身の資産を不正利用から守るための重要な変更であると述べ、早めの対応を呼びかけた。