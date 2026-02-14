THE SUPER FRUIT、バレンタインデーに新曲「恋はメリーゴーランド」配信リリース
THE SUPER FRUITが、本日2月14日(土)に新曲「恋はメリーゴーランド」を配信リリース。池袋西口公園野外劇場グローバルリング シアターで開催されたライブ＜SUPAFURU FREE! FREE! FREE! - NewSong -＞での楽曲初披露を行なった。
新曲「恋はメリーゴーランド」は花村想太（Da-iCE）、MEG.ME、Louisと豪華作家陣のトリプルタッグによる提供作。メロディアスでクセになるサウンドに、「愛してる」とメンバーリレーから始まるイントロなど、スパフルらしい遊び心満載でキャッチーな内容となっている。彼らが2026年新たに打ち出すグループのキーワードは、「チグハグ、大人になりました」。このテーマを掲げ、新曲もちょっとだけ背伸びした、叶いそうで叶わない恋を歌ったラブソングになった。
また、今回のリリースに伴って新アーティスト写真も公開された。さらに12月12日(土) 開催のワンマン公演＜THE SUPER FRUIT WORLD2026＞が、自身最大規模の会場となる両国国技館で行われることも発表されている。
THE SUPER FRUITは今年5月には5都市ホールツアー＜ONE FLOWER HALL TOUR2026＞開催を控え、さらには新曲のリリースも年内多数予定している。
■メンバーコメント
■小田惟真(アップルカラー)
チグハグの頃から少しでも大人になった姿をお届けできるよう、僕自身人生で初めて、金髪にしてイメチェンをしました！衣装もあえてメンカラは控えめで大人っぽいビターな茶色を統一させていて好きな衣装です！「恋はメリーゴーランド」、振付も大人っぽくおしゃれになっているのでフリーライブでぜひ直接見に来てください！
■田倉暉久(オレンジカラー)
今回は「チグハグ、大人になりました」というコンセプトで新曲を出すことになりました。これは決して、今の僕らが背伸びをして大人の様に見せるのではなく、堅実に歳を重ねた等身大の僕らを楽曲と共に感じて貰えたら嬉しいです。まだ20代も前半なので笑
新コンセプトで新たな1面を見せるスパフルをお楽しみください。
■星野晴海(レモンカラー)
等身大の僕たちに“大人”というラベルを貼ることを決意した一年。大きく変化する1年にしたい。そんな思いを込めた良いスタートダッシュになると思います。たくさん新曲出ますのでお楽しみにしていてください。
■堀内結流(メロンカラー)
新曲の「恋はメリーゴーランド」が今までとは一味違うテイストになっていて、それに伴って大人っぽい振付やかっこいい部分がたくさんあります！中毒性ももちろん！今年のスパフルに注目してほしいです。成長した僕らを見てください！！
■松本勇輝(ピーチカラー)
今回はブラウンの衣装にメンバーカラーのリボンを纏い、お祝い感たっぷりで可愛い衣装です。それぞれの色と一緒に、成長した僕たちを感じてもらえたら嬉しいです。「恋はメリーゴーランド」みんなにお届けするのが楽しみです。
■鈴木志音(グレープカラー)
新アーティスト写真が公開されました！
自分はイメチェンをして髪色をミルクティーベージュに変えました！今回の新曲、「恋はメリーゴーランド」での衣装も茶色ベースのセットアップで髪色ともマッチしていてとても気に入っております！
そして「恋はメリーゴーランド」では大人なぼくたちが見れると思います。曲の冒頭に｢愛してる」とメッセージをいっているのでキュンキュンポイントもあるので注目してみて頂けたら嬉しいです！
■阿部隼大(ココナッツカラー)
ついに来ました。2026年一発目の新曲「恋はメリーゴーランド」。僕らの新コンセプト「チグハグ、大人になりました」にピッタリな一曲になっていて、かつ今までのスパフルらしさも満載な最高な曲です。そして新ビジュアルでは阿部隼大のおでこを解禁してます。是非チェックしてください！！
■「恋はメリーゴーランド」
2026年2月14日 配信スタート
https://supafuru.lnk.to/kwmgr
作詞：MEG.ME, 花村想太
作曲：MEG.ME, Louis, 花村想太
編曲：MEG.ME, Louis
■＜天空の遊園地『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』＞
公演日程：2026年12月12日(土)
会場：両国国技館
時間：開場16:00 / 開演17:00
＜チケット＞
SNS先行URL https://l-tike.com/supafuru/
アリーナ席（プレミアム特典付） 14500円
アリーナ席 8800円
ファミリー席（升席＆プレミアム特典付） 14500円
ファミリー席(枡席) 8800円
スタンド席 7800円
※全席指定席
※プレミアム特典付：”終演後のお見送り会”と”限定グッズ3点程度”付き / 規定枚数に達し次第終了
※年齢制限 : 未就学児童はチケット不要、膝上鑑賞可。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。
※枚数制限：お一人様4枚まで
■＜ONE FLOWER HALL TOUR2026＞
2026年
【愛知】5月4日(月祝) アマノ芸術創造センター名古屋
【兵庫】5月5日(火祝) 神戸朝日ホール
【東京】5月8日(金) SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
【福岡】5月24日(日) 福岡トヨタホール スカラエスパシオ
【宮城】5月30日(土) 仙台銀行ホールイズミティ21
＜チケット＞
全席指定 6800円 / ファミリー席 6800円 ＊1drink代別途
SNS先行URL https://l-tike.com/supafuru/
