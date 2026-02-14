グローバルゲート1階に

「ズートピア2」OH MY CAFE

期間限定オープン～3/22

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』は、動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、ジュディが夢を叶えるためにキツネの詐欺師ニックとバディを組んで奮闘する姿を描いた大人気作品。

その続編で、昨年12月より公開のシリーズ最新作『ズートピア2』は国内興行収入が140億円を超え、洋画アニメーション史上最長記録を更新し続けています。

作品の世界観を体感できる空間演出に加えて、ここでしか味わえないメニューやオリジナルグッズまで揃う、期間限定のスポットが「ズートピア2」OH MY CAFE。

そんなファンにはたまらないスペシャルカフェに『ズートピア』公開10周年記念のメニューや『ズートピア2』の名場面を切り取った新グッズが登場。

名古屋会場は、ささしまライブ駅から歩いてすぐ、名古屋駅からも徒歩圏内の「グローバルゲート」で、ショッピングやおでかけと合わせて立ち寄りやすいのも魅力ですね。

こだわりのメニューを楽しみながら

ズートピアの思い出を振り返って！

真っ先に注目したいのは、キャラクターや名シーンをモチーフにしたフードとドリンクです。

見た目の可愛さはもちろん、作品のストーリーを思い出させる遊び心あふれる内容になっています。

10thアニバーサリー・

ビッグドーナツパフェ1,590円

『ズートピア』公開10周年をお祝いする、インパクト抜群のスペシャルスイーツ！

大きなチョコドーナツを大胆にトッピング。 グラスの中には爽やかなオレンジとクリーム、プレートにはニック＆ジュディのシルエットに、ブルーベリーやドーナツ型のシリアルを散りばめています。

3月6日(金)より販売スタート。

すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発。

見た目の可愛いさだけでなく、体への優しさにも目を向けたメニュー構成も嬉しいポイントですね。

テイクアウトボトルドリンク

1,890円

お持ち帰り可能なボトル入りのドリンクです。中身は「デカフェアイスティー」「デカフェアイスコーヒー」から選べます。

特典コースター付きで、2月23日(月)より販売スタート。

スーベニア

全てのドリンクメニューとセットで購入可能です。3月6日(金)より販売スタート。

画像はイメージのため、仕様変更になる場合があります。

ストローチャーム(ランダム5種)

660円

※1ドリンクにつき5点まで

白雲石コースターA

1,320円

※1ドリンクにつき1点まで

白雲石コースターB

1,320円

※1ドリンクにつき1点まで

グッズ

店内では、カフェオリジナルの記念グッズも多数展開。

キャラクターアートを使用した缶バッジやマグネット、アクリルキーホルダーなど、思わず集めたくなる充実のラインナップです。

エコバッグや巾着、カードケースといった可愛さだけでなく実用性を兼ね備えているものも。

10周年という節目でもあり、ファンならぜひチェックしておきたいですね！

画像はイメージのため、仕様変更になる場合があります。

ステッカー(ランダム10種)

605円

ビッグ缶バッジ(ランダム5種)

770円

額縁マグネット(ランダム7種)

990円

トートバッグ3,300円

まとめ

名古屋で味わう物語の続きのひととき

今回のカフェは、10年間愛され続けてきた作品の魅力を振り返りながら、新たな物語へとつながる時間を楽しめる場でもあります。

店内装飾やメニュー、グッズのひとつひとつに込められた世界観は、作品ファンにとって特別な体験になるはずです。

名古屋で気軽に体験できるこの期間限定イベントは、忙しい日常の合間に心をときめかせてくれる存在。

友人とのおしゃべりの時間にも、ひとりでゆっくり過ごす休日にもぴったりです。

アニバーサリーイヤーで最新作も大ヒット中という、行くしかないタイミングで開催している「ズートピア2」OH MY CAFE。

物語の余韻に浸りながら、今しか味わえない特別な時間を楽しんでみては？

©Disney

イベント名：「ズートピア2」OH MY CAFE

開催場所：BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋1号店

開催期間：2/12(木)～3/15(日)

開催時間：11:00～21:30

公式サイト：https://zoo2.ohmycafe.jp