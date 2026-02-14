食楽web

●横浜の人気店『横浜キャラメルラボ』の「キャラメルショコラサンド」の魅力をご紹介します。

箱を開ける前から、ちょっと嬉しい。包装紙をほどく時間から、もう美味しい。

そんな予感を裏切らず、ひと口で期待を軽々と超えてくるのが、『横浜キャラメルラボ』の「キャラメルショコラサンド」です。

可愛い、甘い、で終わらない。噛んだ瞬間から広がる“音・香り・温度”に、思わずもう一枚と手が伸びる、記憶に残るおみやげです。

横浜・馬車道に工房を構える横浜キャラメルラボは、キャラメルを主役に据えたスイーツ店。銅鍋でじっくり火を入れ、香ばしさとコクを引き出したキャラメルは、この店の矜持そのものです。

クラシカルで温もりのある佇まいは、横浜の街並みに自然と溶け込み、観光途中に立ち寄りたくなる存在感。甘いもの好きはもちろん、“素材の火入れ”に惹かれる食通の心にも静かに刺さる一軒です。

キャラメルショコラサンドを実食

可愛らしいパッケージ

まず心を奪われるのがパッケージの愛らしさ。けれど本当の驚きは、その先にあります。

なにより驚くのは、チョコレートだと思って口にした瞬間の、いい意味での“裏切り”。歯が触れた瞬間、「ぱりっ」。次の刹那、「とろっ」。

ミルクチョコレートで薄くコーティングされたキャラメルフォンダンが、熱を帯びるようにゆっくり溶け出し、濃密な甘さとほろ苦さを一気に解き放ちます。甘いのに重くない。むしろ香ばしさが舌に残り、もう一口を誘う設計。

1個189円～

それを受け止めるのが、オレンジの香りをまとったサブレ。サクッと軽やかでありながら、噛むほどにバターのコクがじわりと広がり、キャラメルの余韻をやさしく包み込みます。

チョコ、キャラメル、サブレ。それぞれが主張しすぎず、でも確実に存在感を放つ。口の中で完成するこの一体感こそ、「キャラメルラボらしさ」だと感じました。

個包装で常温保存ができるため、贈りものとしての安心感も十分。けれど本音を言えば、まずは自分用に確保したくなる味わいです。

コーヒーの苦味、紅茶の香り、さらにはウイスキーの余韻とも好相性。キャラメルの火入れ由来の香ばしさが後味に残るため、甘いものが得意でない人でも「これは美味しい」と頷いてしまうはず。

ロゴも可愛らしい

もう一枚に自然と手が伸びてしまう“中毒性”も、このお菓子ならではです。可愛いだけでも、美味しいだけでも終わらない。「キャラメルショコラサンド」は、贈る人のセンスまで伝えてくれる感動みやげ。横浜土産に迷ったら、迷わず手に取りたい逸品です。。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。

●SHOP INFO

YOKOHAMA CARAMEL LABO 横浜ハンマーヘッド店

住：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2階（みなとみらい）

TEL：045-319-4666

営：11:00～20:00（※季節・施設状況により変動あり）

無休（施設に準ずる臨時休業あり）

●著者プロフィール

ゆってぃ

“食を通じて人と文化をつなぐ”をテーマに、旅先の郷土料理やスイーツを探訪・発信。旅と美味しいものが大好きで、休日は全国の“隠れた名品”を探しに食べ歩きしています。地元の味、旅先での発見などを通して「食のワクワク」を発信中。美味しいものは、人生のごほうび。