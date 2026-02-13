東京大学1年の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリに輝き、現在は東京大学公共政策大学院経済政策コースに在学しながらタレント活動をしている神谷明采（25）。

今年1月下旬に、留学のためフランスに滞在していることをXで明かしていたが、帰国する際に利用した飛行機の“搭乗マナー”が波紋を呼んでいる（以下、《》内はすべて原文ママ）。

騒動の発端は、Xに投稿した一連の“実況中継”。日本時間2月11日の午前1時17分に《飛行機ミスりそう》と呟いたことを皮切りに、飛行機に搭乗するまでの経過をこう連投していた。

《果たして無事帰国できるのか》（2月11日午前1時17分）

《17:30までに到着の必要→道超雑混雑で17:34着予定……》（2月11日午前1時18分）

《【有識者求む】オンラインチェックインしていて、モバイル搭乗券が発券できない場合 出発60分を切っても現地発券できるのか》（2月11日午前1時20分）

《分刻みの戦い あと9分以内にカウンターにつければ勝ち》（2月11日午前1時21分）

そして約1時間後には《ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい》（2月11日午前2時35分）と報告し、機内の窓側席に座って笑顔で外を見つめる近影も公開。さらに別の投稿では《走りすぎてリモワまじで壊れるかと思った》《14時間のフライト前に汗だくだ……… 着陸時が恐ろしい》ともつづり、危機的状況だったことを振り返っていた。

いっぽう神谷が用いた《ガンダ》とは、全力疾走を意味する“ガンガンダッシュ”の略称と思われる。出発直前に搭乗を締め切る最終案内がなされたタイミングで駆け込み搭乗したものと見られ、その行動を詫びていたものの、世間からはさほど理解を得られなかったようだ。彼女の投稿には、“迷惑行為”と批判する声が相次ぐことに。

《常識なさすぎ》

《遅れて迷惑かけて自撮り挙げるのすごい》

《国際線でこれすると本人は気付くはずないのだがガチで30分以上ブロックアウトタイムが変わることとかあるので迷惑かけてごめんなさいとかのレベルではない》

《ファイナルコールでの駆け込み搭乗は、地上スタッフ、CA、他の乗客に確実に負担をかけるそれを「たまたま一度」ではなく“いつも迷惑かけて”と自分で書いている つまり、慢性的に時間管理ができていないことを自白している 学生だからと言ってやっていいことではないよ》

この投稿は13日18時時点で4,800万件以上のインプレッションを集め、誤解を招く内容に情報を補足できる「コミュニティノート」も付され、“ファイナルコール搭乗”によって生じる支障が指摘されていた。

神谷の投稿が炎上した背景について、あるWEBメディア記者は言う。

「神谷さんが搭乗していた飛行機は、パリ発・羽田行のANA国際線・ビジネスクラスではないかと見られています。ここまで炎上してしまったのは、迷惑だと認識しているのにSNSで発信するといった軽率さや、“常習性”も問題視されたからではないでしょうか。今回の投稿をきっかけに、’23年9月にも《普段ならファイナルコールで飛行機乗ってるけど、今回は出発3時間前に空港ついてるから余裕でうどん食べる時間ある》と投稿していたことが掘り起こされています。駆け込み搭乗を改めようとする姿勢が見受けられなかったことも、批判を加速させてしまったように思います」

だがそのいっぽうで、一部ユーザーからはこんな疑問の声も。

《ファイナルコールは、あくまで「締め切りがもうすぐだ」という全体向けのアナウンスで、さらに締め切り時間ギリギリになっても乗りに来ない人を個人名で呼び出すのが最終段階な気が》

《例の炎上してる人はいつも「名前呼ばれて」搭乗してるとは書いてないんだよね。本当に毎回名前呼ばれてるなら論外だけど、搭乗ゲートに書かれたファイナルコールの場面で搭乗なら良くはないけど、そこまで攻撃することなのか疑問に思う》

■「飛行機が定刻に出発できない可能性」ANAが示した“ファイナルコール搭乗”のリスク

なお、神谷が利用したとされるANAの公式サイトでは、国際線の利用についてこう案内が記載されている。

《預入手荷物のあるお客様は、国際線出発時刻の60分前までに手荷物カウンターにて荷物を預けます。その後、保安検査場で検査を受け、国際線出発時刻の30分前までに搭乗ゲートに入場してください。預入手荷物のないお客様はそのまま保安検査場で検査を受け、国際線出発時刻の30分前までに搭乗ゲートに入場してください》

神谷は名前を呼び出されたかどうかは明かしていないが、「ファイナルコール」によって具体的にどのような支障が生じるのだろうか。そこで本誌は12日に神谷が利用したと見られるANAを取材し、13日夕方に広報部から文書で回答があった。

まず担当者によれば、「出発時間の10分前を目処に、搭乗締切最終のアナウンスをしております」とのこと。

もし出発時刻の10分前に乗客が現れなかった場合は、次のような支障が生じる恐れがあるという。

「お客様には出発時間の10分前までに搭乗ゲートにお越しいただくよう案内しております。お客様の搭乗後、荷物の貨物室への搭載作業や、飛行機の全てのドアクローズ作業、全てのお客様が着席していることの確認、パイロットが出発の許可を得るなどの工程が必要です。その後、飛行機が駐機場から牽引される時間が時刻表上の出発時間となっております。お客様が出発時間の10分前までに搭乗ゲートにお越しいただけない場合、その後の工程に影響を及ぼし、飛行機が定刻に出発できない可能性がございます」

また、SNSやネットでは「ファイナルコール＝搭乗締切最終案内」と認識しているユーザーが目立つが、搭乗締切最終案内と個人名で呼び出される対応は異なるそうだ。

「搭乗締切最終のアナウンスと、個人名でのお呼び出しは別のものです。搭乗締切最終のアナウンスは上記の通りです。個人名でのお呼び出しは、搭乗されていないお客様が少なくなった段階で必要に応じて実施しています」

なお、神谷の投稿が炎上していることについては、「個人の投稿に関して、当社としてコメントする立場にございません」とのことだった。

騒動が拡大するなか、神谷は13日正午にXを通じて謝罪文を発表。数多くの批判を受けて、自身の行動を省みたようだ。

文書では《航空機の搭乗に際し、自身の遅刻によって航空会社のスタッフの方々や他の乗客の皆様に多大な負担と遅延のリスクを負わせたのにもかかわらず、それを軽視するような発信をしてしまいました》とし、《私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事態であり、弁解の余地もございません》と反省。

今回の件で所属事務所や大学院からも厳重注意を受けたことを明かし、《自身の未熟さを痛感しております。今後は、皆様から頂いた厳しいご指摘を真摯に受け止め、社会的な責任を自覚し、行動を改めて参ります》とつづっていた。

今回の炎上で神谷が学んだことは多かったはずだ。