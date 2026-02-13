この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「豪華ホテル優待でおすすめなクレジットカード3選！【PR】」と題した動画を公開。ホテル好きから絶大な人気を誇った「Marriott Bonvoyアメックス・プレミアム・カード」の大幅なサービス改悪を受け、代替となり得るホテル特典が手厚いクレジットカード3枚を徹底比較している。



動画の冒頭では、まず「Marriott Bonvoyアメックス・プレミアム・カード」の改悪内容について詳しく解説された。2025年以降、年会費が49,500円から82,500円へと大幅に値上がりするほか、無料宿泊特典やプラチナステータス獲得のための決済金額のハードルが上昇。さらに、公共料金や税金、事業用決済でのポイント還元率も引き下げられるなど、多くのユーザーにとって魅力が薄れる変更点が指摘された。



この改悪を踏まえ、同チャンネルが代替候補として挙げた1枚目は「AMEXゴールド・プリファード・カード」である。年会費39,600円で、年間200万円の利用と年会費更新で得られる無料宿泊特典や、西武プリンスホテルのゴールドメンバー資格が自動付帯する点が魅力だ。ポイントの交換先も豊富で、特定のホテルチェーンに縛られず、マイルや他のホテルポイントにも交換できる自由度の高さが強みだと説明した。



2枚目は、ヒルトン系列のホテルを頻繁に利用する人に向けた「ヒルトン・オーナーズ・カード」。年会費16,500円のノーマルカードと66,000円のプレミアムカードがあり、どちらも保有するだけで朝食無料などの特典が受けられる「ゴールドステータス」が自動付帯する。特にノーマルカードは、無料宿泊特典が付くクレジットカードとしては最安級であり、コストパフォーマンスを重視する人におすすめだという。



最後に紹介されたのは「ダイナースクラブカード」。このカードには無料宿泊特典はないものの、高級ホテル予約アプリ「Hotelux」のElite会員資格が自動付帯する点が最大の特徴である。これにより、ホテルの上級会員でなくとも、朝食2名分無料や客室アップグレードといったVIP待遇を受けられる。特定のホテルにこだわらず、上質な体験を求める人に向いていると解説した。



今回のMarriott Bonvoyカードの改悪は、自身のホテル利用スタイルを見直す良い機会となるだろう。動画では、特定のホテルチェーンに特化するか、汎用性やバランスを重視するかなど、それぞれのカードが持つ特性を明確に示しており、次の1枚を選ぶ上での重要な指針となりそうだ。