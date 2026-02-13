²ñ¼ÒÇ¤¤»¤ÏÂçÂ»¡ª¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤ÇÀÇ¶â¤ò¼è¤êÌá¤¹¡È°Õ³°¤Ê¡É¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡Ö²ñ¼Ò¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¨¡¨¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¤Ï½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÅê»ñ¤ÇÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÇ¶â¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡¦ÀáÀÇ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â¡Ö¿ôËü±ß¡×Ìá¤ë¡©¡¡ÀáÀÇ¥ê¥¹¥È
Ç¯ËöÄ´À°¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬ÀÇ¶â¤Î¼êÂ³¤¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¹µ½ü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ú£Á¡Û½êÆÀ¹µ½ü¡×¤È¡Ö¡Ú£Â¡ÛÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Î£²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
Ì¾Á°¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÇË²õÎÏ¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¸åÈ¾¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ú£Â¡Û¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥Ç¥«¤¤¡£
¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Î·×»»¼°¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
½êÆÀÀÇ ¡á ¡Ê ¼ýÆþ ¡Ý ¡Ú£Á¡Û½êÆÀ¹µ½ü ¡Ë ¡ß ÀÇÎ¨ ¡Ý ¡Ú£Â¡ÛÀÇ³Û¹µ½ü
¡Ú£Á¡Û½êÆÀ¹µ½ü¡Ê°åÎÅÈñ¹µ½ü¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¡Ë¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ö²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Î¶â³Û¡×¤ò¸º¤é¤¹¤â¤Î¡£Ç¯¼ý¤«¤é¤³¤Î¡Ú£Á¡Û¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¡ÖÀÇÎ¨¡Ê£µ¡ó¡Á45¡ó¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¤ÆÀÇ¶â¤ò·×»»¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÀÇÎ¨¤ò³Ý¤±¤ëÁ°¤Î½êÆÀ¡×¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤À¡£
¡Ú£Â¡ÛÀÇ³Û¹µ½ü¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡¦ÇÛÅö¹µ½ü¤Ê¤É¡Ë¡Ä¤³¤Á¤é¤Ï·×»»¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÇ¶â¤½¤Î¤â¤Î¡×¤«¤éÄ¾ÀÜº¹¤·°ú¤¯¡£·×»»¤µ¤ì¤¿ÀÇ³Û¤¬¡Ö10Ëü±ß¡×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ú£Â¡Û¤¬10Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÇ¼¤á¤ëÀÇ¶â¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ú£Â¡Û¤Î10Ëü±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¸½¶â10Ëü±ß¡×¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤É¤Î¥«¡¼¥É¡Ê¹µ½ü¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ú£Á¡Û¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
Ìô¶É¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤¬¡Ö¸½¶â²½¡×¤¹¤ëÎ¢µ»
¡Ú£Á¡Û¡²³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¡ã½êÆÀ¹µ½ü¡ä
¡þ¡Ú£Á-£±¡Û°åÎÅÈñ¹µ½ü
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËËÜ¿Í¤Þ¤¿¤ÏËÜ¿Í¤ÈÀ¸·×¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡¦¿ÆÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë°åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤½¤Î¹ç·×³Û¤«¤éÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬10Ëü±ß¡Ê¤½¤ÎÇ¯¤ÎÁí½êÆÀ¶â³ÛÅù¤¬200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¡¢Áí½êÆÀ¶â³ÛÅù¤Î£µ¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤À¡£¹µ½ü³Û¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¡ÊºÇ¹â200Ëü±ß¡Ë¡£
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÎÅÈñ¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢ÄÌ±¡Èñ¤ä¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤Ê°åÎÅÍÑ´ï¶ñ¤Î¹ØÆþÈñ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤äÈþÍÆ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÈñÍÑ¡¢¼ÕÎé¶â¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÎÅÈñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ËÅºÉÕ¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ËÜ¤ÎÄó½Ð¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Ï£µÇ¯´ÖÊÝ´É¤¬É¬Í×¤À¡£
¡þ¡Ú£Á-£²¡Û¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÀÇÀ©
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ÎÊÝ»ýÁý¿Ê¤ª¤è¤Ó¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÄê¤Î¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËËÜ¿Í¤Þ¤¿¤ÏËÜ¿Í¤ÈÀ¸·×¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡¦¿ÆÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë£±Ëü2000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂÐ¾Ý°åÌôÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ËÂå¤¨¤Æ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÀÇÀ©¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÀÇÀ©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÌôÉÊ¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ»þ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡Ê¥ì¥·¡¼¥È¡Ë¤Ë¤Ï¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÀÇÀ©¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÌôÉÊ¤Î¹ØÆþ³Û¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÀÇÀ©¤Î¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ËÅºÉÕ¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ËÜ¤ÎÄó½Ð¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤È°ìÄê¤Î¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë½ñÎà¤Ï£µÇ¯´ÖÊÝ´É¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÇÂ»¤¹¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡þ¡Ú£Á-£³¡Û´óÉÕ¶â¹µ½ü¡Ê¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ê¤É¡Ë
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤»¤º¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ò¤·¤¿¿Í¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢ÆÃÄê¸ø±×Áý¿ÊË¡¿Í¡Ê¶µ°é¡¦²Ê³Ø¿¶¶½¡¢Ê¸²½¸þ¾å¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¹×¸¥¤Ê¤É¡¢¸ø±×¤ÎÁý¿Ê¤ËÃø¤·¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ëË¡¿Í¡Ë¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´óÉÕ¶â¹µ½ü¡ÊÀµ¼°¤ÊÉ½µ¤Ï¡Ö´óÉí¶â¹µ½ü¡×¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÃÄê´óÉÕ¶â¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ë¡Ö´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë´óÉÕ¶â¹µ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤òµºÜ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´óÉÕ¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤Î¼õÎÎ½ñ¡ÊÎÎ¼ý½ñ¡Ë¤È¡¢´óÉÕ¶â¤ÎÈÏ°Ï¡Ê´óÉÕÀè¡Ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë½ñÎà¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤«¡¢Äó½Ð»þ¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¡×
¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¡×¤È¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÎã³°Á¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤È¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¶â¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×·ï¡Û
¢¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë
¢¢£²¥õ½ê°Ê¾å¤«¤éµëÍ¿Åù¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¢Ç¯¼ý¡ÊÇ¯´Ö¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¹ç·×¡Ë¤¬2000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë
¢¢µëÍ¿½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬¤Ê¤¤
¢¢º£Ç¯´óÉÕ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¿ô¤¬£µÃÄÂÎ°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÆ±¤¸¼«¼£ÂÎ¤ËÊ£¿ô²ó´óÉÕ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£±ÃÄÂÎ¤È¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¡Ë
¢¢³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤
¾åµ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀè¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¡×¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¿½ÀÁ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ëÊýË¡¤ÈÉ¬Í×½ñÎà¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ¿½ÀÁ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢£¶ÃÄÂÎ°Ê¾å¤Ø´óÉÕ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¿½ÀÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÍ×Ãí°Õ¤À¡£
¥¹¡¼¥ÄÂå¤â·ÐÈñ¤Ë¡©¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¹µ½ü¡×
¡þ¡Ú£Á-£´¡Û»¨Â»¹µ½ü
ºÒ³²¤Þ¤¿¤ÏÅðÆñ¡¦²£ÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Þ¤¿¤ÏËÜ¿Í¤ÈÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡¦¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Î½êÆÀ¡ÊÁí½êÆÀ¶â³ÛÅù¡Ë¤¬48Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ëÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ»º¤¬Â»³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»¨Â»¹µ½ü¡×¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
»¨Â»¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë»¨Â»¹µ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤òµºÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÒ³²Åù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»Ù½Ð¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤«¡¢Äó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢»¨Â»¹µ½ü¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¡ÖºÒ³²¸ºÌÈË¡¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î·Ú¸ºÌÈ½ü¡×¡Ê¸å½Ò¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡þ¡Ú£Á-£µ¡ÛÆÃÄê»Ù½Ð¹µ½ü
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¡Ë¤¬»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¼¡¤Î¡¡Á§¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡ÖÆÃÄê»Ù½Ð¡×¤ò¤·¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Î£²Ê¬¤Î£±ÁêÅö³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Î¶â³Û¤ËÁêÅö¤¹¤ë½êÆÀ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÄê»Ù½Ð¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»Ù½Ð¡Û
¡¡ÔÄÌ¶ÐÈñ¡Õ°ìÈÌ¤ÎÄÌ¶Ð¼Ô¤È¤·¤ÆÄÌ¾ïÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÄÌ¶Ð¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð
¢¡Ô¿¦Ì³¾å¤ÎÎ¹Èñ¡Õ¶ÐÌ³¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤ÊÎ¹¹Ô¤ËÄÌ¾ïÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð
£¡ÔÅ¾µïÈñ¡ÕÅ¾¶Ð¤ËÈ¼¤¦Å¾µï¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¾ïÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë»Ù½Ð
¤¡Ô¸¦½¤Èñ¡Õ¿¦Ì³¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î»Ù½Ð
¥¡Ô»ñ³Ê¼èÆÀÈñ¡Õ¿¦Ì³¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù½Ð
¦¡Ôµ¢ÂðÎ¹Èñ¡ÕÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤Þ¤¿¤Ïµï½ê¤È¼«Âð¤Î´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¾ïÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð
§¡Ô¶ÐÌ³É¬Í×·ÐÈñ¡Õ¿¦Ì³¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Þ½ñÈñ¡¢°áÉþÈñ¡¢¸òºÝÈñ¤Ê¤É¡ÊºÇÂç65Ëü±ß¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Ù½Ð¤¬ÆÃÄê»Ù½Ð¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿¦Ì³¤Î¿ë¹Ô¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µëÍ¿¤Î»ÙÊ§¼Ô¤Î¾ÚÌÀ¤¬É¬Í×¤À¡Ê¶µ°é·±Îý¤Ë·¸¤ë¤¤Þ¤¿¤Ï¥¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ç¤â²Ä¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Ù½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡µëÍ¿¤Î»ÙÊ§¼Ô¤«¤é½êÆÀÀÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¡¢¤ª¤è¤Ó¢¡Ö¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡×¤ä¡ÖÊì»Ò¡ÊÉã»Ò¡Ë²ÈÄí¼«Î©»Ù±ç¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê»Ù½Ð¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆÃÄê»Ù½Ð¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë¡¢¿¦Ì³¤Î¿ë¹Ô¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤òÅºÉÕ¤·¡¢ÆÃÄê»Ù½Ð¤ò»Ù½Ð¤·¤¿»ö¼Â¤ª¤è¤Ó»Ù½Ð¤·¤¿¶â³Û¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤òÅºÉÕ¤Þ¤¿¤ÏÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤È¡Ö³ô¡×¤ÇÀÇ¶â¤ò¼è¤êÌá¤¹
¡Ú£Â¡Û¡²³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¡ãÀÇ³Û¹µ½ü¡ä
¡þ¡Ú£Â-£±¡Û½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡Ê½éÇ¯ÅÙÊ¬¡Ë
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¿·ÃÛ¡¦¼èÆÀ¡¦Áý²þÃÛ¤ò¤·¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡Ê½»Âð¼ÚÆþ¶âÅùÆÃÊÌ¹µ½ü¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ê½êÆÀÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍâÇ¯ÅÙ¤Î½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤â¹µ½ü¤Ç¤¤ë¡Ë¡£¤³¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¡Ö½é¤á¤Æ¼õ¤±¤ëÇ¯¡×¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤À¡£
¹µ½ü³Û¤Ï¡¢½»Âð¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÉßÃÏ¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î0.7¡ó¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î¸ÂÅÙ³Û¡Ê¾å¸Â³Û¡Ë¤Ï½»Âð¤Î´Ä¶ÀÇ½¤Ê¤É¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ç25Ç¯¡¦¡Ç26Ç¯Ãæ¤ËÆþµï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢ºÇÂç4500Ëü±ß¡Ê19ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢É×ÉØ¤¤¤º¤ì¤«¤¬40ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼ÔÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤ÏºÇÂç5000Ëü±ß¡Ë¡¢¹µ½ü´ü´Ö¤ÏºÇÂç13Ç¯´Ö¡ÊÃæ¸Å½»Âð¤ÏºÇÂç10Ç¯´Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÇ¯ÅÙ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Î¿½ÀÁ¤Ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë½»Âð¤Î¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿½ñÎà¤ÎÅºÉÕ¤¬É¬Í×¤À¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÉ¬Í×½ñÎà¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£²Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¶ÐÌ³Àè¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ë¤è¤ê¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡þ¡Ú£Â-£²¡ÛÇÛÅö¹µ½ü
³ô¼°¤ÎÇÛÅö¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤Ï¡¢¡ÖÇÛÅö½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¼è»þ¤ËÀÇ¶â¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÇäÇã¤ÇÂ»¼º¡Ê¾ùÅÏÂ»¼º¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛÅö¤Î¼ý±×¤ÈÁê»¦¡ÊÂ»±×ÄÌ»»¡Ë¤¹¤ë¤ÈÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¡Ê¸å½Ò¡Ë¡¢¢ÇÛÅö¤òÂ¾¤Î½êÆÀ¤È¹ç»»¤·¤¿¤Û¤¦¤¬½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£
¢¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤Î²ÝÀÇÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÁí¹ç²ÝÀÇ¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇÛÅö¹µ½ü¡×¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áí¹ç²ÝÀÇ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÛÅö¤ò´Þ¤á¤¿²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¤¬695Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤À¡£
²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¤Ï¡¢ÇÛÅö¤â´Þ¤á¤¿¼ýÆþ¤«¤éµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤äÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÛÌÌ¤ÎÇ¯¼ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¼ýÆþ¤¬µëÍ¿¤Î¤ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¤¬695Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ßÁ°¸å¤À¡Ê½êÆÀ¹µ½ü¤Î³Û¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¡Ë¡£
ÇÛÅö¤Î¶â³Û¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢Ç¯¼ý¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¡Ë1000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤Î²ÝÀÇÊýË¡¤È¤·¤ÆÁí¹ç²ÝÀÇ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡þ¡Ú£Â-£³¡Û³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬³¤³°¤ÇÆÀ¤¿½êÆÀ¡Ê³°¹ñ³ô¤ÎÇÛÅö¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤à¢¨¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç¤â²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿ÀÇ¶â¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î½êÆÀÀÇ³Û¡ÊÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤À¡£
³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀºÙ½ñ¡×¤ä¡Ö³°¹ñ½êÆÀÀÇ³Û¤ò²Ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¤¹¤ë½ñÎà¡×¤Ê¤É¤ò³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ËÅºÉÕ¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨³°¹ñ³ô¤ÎÇäµÑ±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÅÀÇ¾òÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢³°¹ñ³ô¤ÎÇÛÅö¶â¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÀÇ¶â¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¡¢ÀÇ°ú¸å¤Î¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡þ¡Ú£Â-£´¡Û´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü
½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¤¢¤ë´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´óÉÕ¶â¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÄê¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½êÆÀ¹µ½ü¤È¤·¤Æ¤Î´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ç¤¢¤ë¡Ö´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¢¨¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡Ê¢¨¡ÖÀ¯ÅÞÅù´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÅù´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅù´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤Î£³¼ïÎà¡Ë¡£
ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ç¤¢¤ë¡Ö´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´óÉÕ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ë¡Ö´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ë¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¹µ½ü¤¹¤ëµºÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢´óÉÕÀè¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö·×»»ÌÀºÙ½ñ¡×¤È¾ÚÌÀ½ñÎà¤òÅºÉÕ¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢´óÉÕ¶â¹µ½ü¡Ê½êÆÀ¹µ½ü¡Ë¤È´óÉÕ¶âÆÃÊÌ¹µ½ü¡ÊÀÇ³Û¹µ½ü¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹´óÉÕ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢²èÌÌ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½êÆÀÀÇ³Û¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¹µ½ü¤¬¼«Æ°¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¡Ú£Â-£µ¡ÛºÒ³²¸ºÌÈË¡¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î·Ú¸ºÌÈ½ü
ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿½»Âð¤ä²Èºâ¤ÎÂ»³²³Û¤¬¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊäÅ¶¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤ò½ü¤¤¤Æ¤½¤Î»þ²Á¤Î£²Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄºÒ³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤Î½êÆÀ¶â³Û¤Î¹ç·×³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ»¼º³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¤¢¤ë¡Ö»¨Â»¹µ½ü¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¸ºÌÈË¡¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î·Ú¸º¤Þ¤¿¤ÏÌÈ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ºÒ³²¸ºÌÈË¡¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î·Ú¸ºÌÈ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ËÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë»Ý¤ÈÈï³²¤Î¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÂ»³²¶â³Û¤òµºÜ¤·¤Æ¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤À¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¿½¹ð¤·Ëº¤ì¤¿¹µ½ü¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤ÐOK
³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹µ½ü¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹µ½ü¡×¤ò¿½¹ð¤Ç¤¤ë¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤ä¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑÅù³Ý¶â¹µ½ü¡ÊiDeCo¤Î³Ý¶â¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¿½¹ð¤·Ëº¤ì¤¿¤ê¡¢¿½¹ð¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¹µ½ü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÅê»ñ¤ÎÂ»¼º¡×¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÄÌ»»¡¦·«±Û¤¬²ÄÇ½
³ô¤Ê¤É¤Î¼è°ú¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸»ÀôÄ§¼ý¤¢¤ê¡×¤ÎÆÃÄê¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸¶Â§³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤À¡£¤À¤¬¡¢Â»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤ÇÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ÈÂ»¼º¤òÁê»¦¡ÊÂ»±×ÄÌ»»¡Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ØÂ»¼º¤ò·«¤ê±Û¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
Â»±×ÄÌ»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÍø±×¤¬¸º¤ì¤ÐÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿ÀÇ¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢·«¤ê±Û¤·¤¿Â»¼º¤Ï¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ÈÁê»¦¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤ÆÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Éû¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö½êÆÀ¡×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ò¡Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
Éû¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö½êÆÀ¡×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¡Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢ÀáÀÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÇ¤°Õ¡×¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤ë¡ÖµÁÌ³¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢´ð½à¤Ï¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤«¤é¤½¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿É¬Í×·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ö½êÆÀ¡×¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¡ª ¡Ö²È¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È¡×´ÔÉÕ¶â¡ª
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤«¤é¹Ô¤¨¤ë¡£
³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì³ç¼èÆÀ¤·¤Æ¼«Æ°ÆþÎÏ¤â¤Ç¤¤ë¡£
É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È½êÆÀ³Û¤ä¹µ½ü³Û¡¢ÀÇ³Û¤Ê¤É¤Ï¼«Æ°¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç·×»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ºîÀ®¤·¤¿¿½¹ð½ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÀÇÌ³½ð¤ØÄó½Ð¡ÊÁ÷¿®¡Ë²ÄÇ½¤À¡£
ÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³ÎÄê¿½¹ð¡Ê´ÔÉÕ¿½¹ð¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ê´ü´Ö¤Ï¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÍâÇ¯£±·î£±Æü¤«¤é£µÇ¯´Ö¡£Åê»ñ¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ»±×ÄÌ»»¤ä·«±Û¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³ÎÄê¿½¹ð¡¢¤ª¤è¤ÓÉû¶È¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¡ÊÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÍâÇ¯£²·î16Æü¤«¤é£³·î15Æü¤Î´Ö¡Ê½éÆü¡¦ºÇ½ªÆü¤¬ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Íâ·îÍËÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ê¡Ç25Ç¯¡ÒÎáÏÂ£·Ç¯¡ÓÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯£²·î16Æü¡Ò·î¡Ó¤«¤é£³·î16Æü¡Ò·î¡Ó¤Þ¤Ç¡Ë¡£
´ÔÉÕ¿½¹ð¤Î´ü¸Â¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤»¤ºÁá¤á¤Ë¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¡£
¡öËÜµ»ö¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯£²·î»þÅÀ¤ÎÀÇÀ©¡¦Ë¡ÎáÅù¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
