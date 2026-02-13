【俺の楽器・私の愛機】1968「Tokai Burst」
【Tokai - LS196QZ-CM TK】（宮城県 のん 28歳）
2025年4月に某オークションにて運命的な出会いを果たし、知人たちのひと押しのおかげでお迎えしました。16万円ちょっとでしたが、ニコニコ現金一括代引きしたのはいい思い出です。
現在はこれがメインになってます。
お気に入りポイントはたくさんありますが……まずは目を引くトップ材。こちら楽器屋さんのオーダー品になるのですが、モデル名の｢TK｣の由来通り、ぼくの推しでもある某アーティストのモデルを彷彿させるキルトメイプル。何度見ても飽きません。インレイもギラッギラのアバロンインレイで。オーダーした方はきっとかなりのファンだったのかもしれません。
ご本人様仕様と違うのはバインディング。なんとべっ甲なんです。ちょっと光に透けるこのバインディングがたまりません。
レスポールタイプのなかではかなり弾きやすく、出音もとってもいい。特に出音の一発目がすごくいい。アルペジオもきれいに鳴る。PAFのゼブラピックアップは、クリーンも歪みもとにかくいい音がします。さすが国産有名メーカーさんのギターです。
このギターを手にしてからモチベーションが爆上がりなせいか、ギター歴2年(投稿当時)にしてやれることがかなり増えた気がします。これからもこのTokai Burstともに……。
◆ ◆ ◆
凄えな。中古とはいえ、これが16万円で手に入るなんて価格破壊もいいとこ…と思ってしまう私は、すでに金銭感覚がポンコツなのでしょうか。いや、考えられないバカ安ですよね。このギラッギラな3Dキルトなんて、いつまででも見ていられるでしょう。日本製…しかもTokaiのTAK BURSTだなんて、へたしたら本家本元よりもクオリティが…いや、ここは発言自粛。ギター歴2年でこのギターに出会ってしまうという事自体が、夢のようなストーリーです。これは一生物ですね。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ