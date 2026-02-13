【Tokai - LS196QZ-CM TK】（宮城県 のん 28歳）

2025年4月に某オークションにて運命的な出会いを果たし、知人たちのひと押しのおかげでお迎えしました。16万円ちょっとでしたが、ニコニコ現金一括代引きしたのはいい思い出です。

現在はこれがメインになってます。

お気に入りポイントはたくさんありますが……まずは目を引くトップ材。こちら楽器屋さんのオーダー品になるのですが、モデル名の｢TK｣の由来通り、ぼくの推しでもある某アーティストのモデルを彷彿させるキルトメイプル。何度見ても飽きません。インレイもギラッギラのアバロンインレイで。オーダーした方はきっとかなりのファンだったのかもしれません。

ご本人様仕様と違うのはバインディング。なんとべっ甲なんです。ちょっと光に透けるこのバインディングがたまりません。

レスポールタイプのなかではかなり弾きやすく、出音もとってもいい。特に出音の一発目がすごくいい。アルペジオもきれいに鳴る。PAFのゼブラピックアップは、クリーンも歪みもとにかくいい音がします。さすが国産有名メーカーさんのギターです。

このギターを手にしてからモチベーションが爆上がりなせいか、ギター歴2年(投稿当時)にしてやれることがかなり増えた気がします。これからもこのTokai Burstともに……。

◆ ◆ ◆

凄えな。中古とはいえ、これが16万円で手に入るなんて価格破壊もいいとこ…と思ってしまう私は、すでに金銭感覚がポンコツなのでしょうか。いや、考えられないバカ安ですよね。このギラッギラな3Dキルトなんて、いつまででも見ていられるでしょう。日本製…しかもTokaiのTAK BURSTだなんて、へたしたら本家本元よりもクオリティが…いや、ここは発言自粛。ギター歴2年でこのギターに出会ってしまうという事自体が、夢のようなストーリーです。これは一生物ですね。（BARKS 烏丸哲也）

