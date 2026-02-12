コンビニエンスウェアが初のテレビCMを放映　「上を向いて歩こう」を千葉雄喜がカバー

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア（Convenience Wear）」が、5周年を記念して初となるテレビCMを放映する。放映開始は2月16日。

コンビニエンスウェアは、2021年に立ち上げ。2025年度の売上高は約200億円を見込むなど、毎年130%以上の成長を見せている。

今回のCM制作には、ブランドのクリエイティブディレクターを務める落合宏理に加え、テレビCMやミュージックビデオで多くの話題作を手掛ける田中裕介監督やスタイリストの北村道子、アーティスト 千葉雄喜などが参加。海外では「SUKIYAKI」というタイトルで知られる「上を向いて歩こう」を千葉雄喜がカバーした楽曲が使われる。

映像には100人以上のキャストが主演し、同ブランドの「いい素材、いい技術、いいデザイン。」というコンセプトを大きなスケールの映像美で表現。リビングや海辺、住宅地、銭湯、工事現場など、日常のさまざまなロケーションで撮影を行い、年齢や性別、国籍問わず広がるコンビニエンスウェアをイメージした世界を描いたという。