¡Ö¼ó¤¬Ï·¤±¤ë¿Í¡×¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡È¥¹¥Þ¥Û¤Î¸«¤¹¤®¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢º£¤¹¤°¤ä¤á¤¿¤¤3ÂçNG½¬´·
´é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤à¤·¤í¥·¥ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤ÏÇ¯Îð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ó¡×¡£¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ï¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ª¼êÆþ¤ì¤ä½¬´·¡×¤È¡¢¡Ö²þÁ±ºö¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤â¤½¤â¼ó¤Ï¤Ê¤¼¥·¥ï¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¡©
¼ó¤Ï´é¤È1Ëç¤ÎÈéÉæ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ó¤ÎÈéÉæ¤ÏÇö¤¯½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ê¼ó¤äÉ¨¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤¯Æ°¤«¤¹´ØÀá¼þÊÕ¤ÎÉô°Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¥·¥ï¤â¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ó¤Ë¤â¥·¥ï¤¬´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á²á¾ê¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¡È¤¢¤ë¡¿¤Ê¤¤¡É¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡ª
¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤È
¡¦¼ã¡¹¤·¤¯¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦Ç¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤¢¤ë¤È
¡¦Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë
¡¦¥·¥ï¤ò±£¤½¤¦¤È¤¦¤Ä¤à¤¯¤È¡¢¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ó¤Î¥·¥ï¤È¤¤¤¦¤È²£¥¸¥ï¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥·¥ï¤Î¾ì¹ç¡¢½Ä¥¸¥ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼ó¥±¥¢¡õ½¬´·¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡NG¡ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ
¶áÇ¯¡¢¼ó¥·¥ï¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¡£
¤ª¤½¤é¤¯ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬¥Á¥ç¥¤²¼¸þ¤¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤ë³ÑÅÙ¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ó¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²þÁ±ºö¡§
30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é´é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤ë¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¼ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤Þ¤á¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¼ê¤òÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤²¤Æ¼ó¤ò²¼¤Ë·¹¤±¤Ê¤¤¡Ë³ÑÅÙ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¼ê¤¬¿É¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑËÉ»ß¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¡£
¢¡NG¢ »ç³°Àþ¥±¥¢¤Ï´é¤·¤«¤·¤Ê¤¤
»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´é¤Ë¤·¤«ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢¼ó¤Ë¤â»ç³°Àþ¤Ï¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ï¸÷Ï·²½¤ò¾·¤¡¢¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤Ë¡£ÀèÆü¡¢»Å»ö¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡¢´é¤Î¤ß²¿½½Ç¯¤âÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤êÂ³¤±¤¿¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼ó¤Ë¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´é¤È¤ÎÍîº¹¤Ë¶ÃØ³¤·¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²þÁ±ºö¡§
´éÆ±ÍÍ¼ó¤Ë¤âÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£´é¤ËÅÉ¤ëºÝ¤Ë¡¢É¬¤º¼ó¡Ê¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¡Ë¤Þ¤ÇÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³Ü¤ÎÎ¢¤Ï°Õ³°¤ÈËº¤ì¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊÅÉ¤êÄ¾¤·¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡NG£ ¼«¸ÊÎ®¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
¼ó¤Î¤·¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¥·¥´¥·»¤¤ë¡¢ÈéÉæ¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ê¤É¡¢°ì¸«¡¢¼ó¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢Ëà»¤¤Ê¤É¤Î»É·ã¤ä¡¢ÈéÉæ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥·¥ï¤ò¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤ÏÇ¯Îð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ó¡×¡£¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ï¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ª¼êÆþ¤ì¤ä½¬´·¡×¤È¡¢¡Ö²þÁ±ºö¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Ï´é¤È1Ëç¤ÎÈéÉæ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ó¤ÎÈéÉæ¤ÏÇö¤¯½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ê¼ó¤äÉ¨¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤¯Æ°¤«¤¹´ØÀá¼þÊÕ¤ÎÉô°Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¥·¥ï¤â¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ó¤Ë¤â¥·¥ï¤¬´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á²á¾ê¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¡È¤¢¤ë¡¿¤Ê¤¤¡É¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡ª
¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤È
¡¦¼ã¡¹¤·¤¯¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦Ç¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤¢¤ë¤È
¡¦Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë
¡¦¥·¥ï¤ò±£¤½¤¦¤È¤¦¤Ä¤à¤¯¤È¡¢¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ó¤Î¥·¥ï¤È¤¤¤¦¤È²£¥¸¥ï¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥·¥ï¤Î¾ì¹ç¡¢½Ä¥¸¥ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼ó¥±¥¢¡õ½¬´·¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡NG¡ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ
¶áÇ¯¡¢¼ó¥·¥ï¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¡£
¤ª¤½¤é¤¯ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬¥Á¥ç¥¤²¼¸þ¤¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤ë³ÑÅÙ¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ó¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²þÁ±ºö¡§
30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é´é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤ë¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¼ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤Þ¤á¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¼ó¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¼ê¤òÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤²¤Æ¼ó¤ò²¼¤Ë·¹¤±¤Ê¤¤¡Ë³ÑÅÙ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¼ê¤¬¿É¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑËÉ»ß¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¡£
¢¡NG¢ »ç³°Àþ¥±¥¢¤Ï´é¤·¤«¤·¤Ê¤¤
»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´é¤Ë¤·¤«ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢¼ó¤Ë¤â»ç³°Àþ¤Ï¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ï¸÷Ï·²½¤ò¾·¤¡¢¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤Ë¡£ÀèÆü¡¢»Å»ö¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡¢´é¤Î¤ß²¿½½Ç¯¤âÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤êÂ³¤±¤¿¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼ó¤Ë¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´é¤È¤ÎÍîº¹¤Ë¶ÃØ³¤·¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²þÁ±ºö¡§
´éÆ±ÍÍ¼ó¤Ë¤âÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£´é¤ËÅÉ¤ëºÝ¤Ë¡¢É¬¤º¼ó¡Ê¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¡Ë¤Þ¤ÇÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³Ü¤ÎÎ¢¤Ï°Õ³°¤ÈËº¤ì¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊÅÉ¤êÄ¾¤·¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡NG£ ¼«¸ÊÎ®¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
¼ó¤Î¤·¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¥·¥´¥·»¤¤ë¡¢ÈéÉæ¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ê¤É¡¢°ì¸«¡¢¼ó¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢Ëà»¤¤Ê¤É¤Î»É·ã¤ä¡¢ÈéÉæ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥·¥ï¤ò¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£