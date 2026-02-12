重音テトの絵描き歌を作ってみた！ 「フフフ」と「くくく」でツインドリルが描けるアイデアが楽しい

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『テトちゃんの絵描き歌 (soulful) feat. 重音テトSV』というtomiiさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

絵描き歌としては歌詞が覚え辛く、しかも何を描けばいいか分かりづらい上に序盤の速度が速すぎるという致命的な欠点があります。

描けるのはテトちゃんであって、重音テトではありません。

テトちゃんの絵描き歌 (soulful) feat. 重音テトSV

“テトちゃん”が、簡単にかわいく描ける絵描き歌が投稿されています。歌うのはもちろん重音テト。SynthesizerVを使ったソウルフルな歌声も聞きどころです。

楽曲は「三日月が浮かび〜」というフレーズからスタートします。テトのチャームポイントである、頭の上のぴょこんと跳ねた毛（アホ毛）が描かれます。

前髪を「バナナ」に見立てて描いた後は“ツインドリル”へ。歌詞に合わせて「フフフ」や「くくく」と描き進めうまく線で結ぶと、あのぐるぐるした髪ができあがります。

「丸い宝石を2つ」という歌詞で、テトのぱっちりとした目が描き込まれます。最後には「後はお好きに 君のキャンバスだから」というメッセージが歌われ、色が塗られて完成です。

この絵描き歌は、歌詞がとってもさわやか。「共鳴の波紋が 月に問いかけるだろう」など美しい風景が目に浮かぶような言葉が並んでいます。そこに合わさるのがドラム、ピアノ、ベースが作り出すジャズ風サウンド。絵描き歌といいながら、とてもおしゃれな空気をまとった楽曲となっています。

動画は「こんな顔じゃないけど」とちょっと謙遜したテロップで締めくくられていますが、描きあがった”テトちゃん”は胸が高まるかわいさです。自分でも描いてみたいと思った方は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

テトの歌声がめちゃくちゃいい

ちゃんとした絵描き歌だ

てとちゃ、かわいいねぇ……

文／高橋ホイコ