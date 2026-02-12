選手たちの胃袋を支える食事。目下開催中のミラノ・コルティナ大会では、その質が問われている(C)Getty Images

今月6日の開幕以来、トップアスリートたちによる熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ冬季五輪。そんなウインタースポーツの祭典を支えるのが、広大な土地が設けられた選手村だ。

【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック

選手はもちろん、各国スタッフたちの生活拠点となる選手村は、大会前から関心を集めていたが、ここにきて一部の利用者から“苦情”が漏れ始めている。

美食大国イタリアが舞台となった今大会だが、奇しくも苦情の矛先となったのは、食事面だった。

巨大な食事会場では、パスタ、ピザを中心としたイタリア料理に加え、グリルした肉と魚やサラダ、パン、デザートなどさまざまな料理が提供されているというのだが、選手たちからはバリエーションの少なさに不満の声が上がっている。

韓国の元ショートトラック選手であるクァク・ユンギのYouTubeチャンネルに出演したショートトラックの同国代表であるシン・ドンミンは「味は何にも問題ない。でも、同じ食べ物が朝、昼、晩と毎日出てくる。メニューが変わらないんだ。だからたくさん噛むようにしている」と吐露。さらに同じくショートトラック代表のイ・ジュンソも「これは美味しいとたくさん食べるものがない。僕らは韓国料理が別に準備されているから何とかやっていけている」と赤裸々に語った。