ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¼Ú¶â¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¯¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î»Ù½Ð¤¬¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹áÅµÊÖ¤·¤Ï¹µ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢²ñÁòÊÖÎéÉÊ¤äÄÌÌë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áòµ·¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù½Ð¤ÏÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¾å¤Î°·¤¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇË¡¤ä¹ñÀÇÄ£ÄÌÃ£¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤ÎºÛ·è»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¡×¤È¤·¤ÆºÄÌ³¹µ½ü¤Ç¤¤ë»Ù½Ð¤È¤Ç¤¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Î¶³¦Àþ¤ò¡¢¼ÂÌ³¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áò¼°ÈñÍÑ¤âÈïÁêÂ³¿Í¤Î¡ÖºÄÌ³¡×°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ëºÄÌ³¤Ë¤Ï¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£Áò¼°ÈñÍÑ¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤ËÈ¼¤Ã¤Æ°äÂ²¤¬»Ù½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·Ì©¤Ë¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¼«¿È¤ÎºÄÌ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î²Á³Û¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ë¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ1¡¥¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤¬Å¬ÍÑÍ×·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢2¡¥¤Î¡Ê1¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ëºÄÌ³¤È¡Ê2¡Ë¤ÎÁò¼°ÈñÍÑ¤¬ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡13¾ò1¹à¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¡£
¡Ê1¡ËÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡Ë¾åµ¡Ê1¡Ë¤Î°äÂ£¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¡¡¢¢¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡Êñ³ç°äÂ£
¢ÈïÁêÂ³¿Í¤«¤éÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°äÂ£
¡Ê3¡Ë¾åµ¡Ê1¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢2¡¥¡Ê1¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ê2¡Ë¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÁ´³Û¤òºÄÌ³¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨ÁêÂ³³«»ÏÁ°10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ³°¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëºÄÌ³¤â¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡£
2¡¥ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡13¾ò1¹à¡Ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤Î¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¶â³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÄÌ³¤ÇÁêÂ³³«»Ï¤ÎºÝ¸½¤ËÂ¸¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê¸øÁÅ¸ø²Ý¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ê2¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤Ë·¸¤ëÁò¼°ÈñÍÑ
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Áò¼°ÈñÍÑ¤¬ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Áòµ·¤Ï¡¢¸Î¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤ò¼Å¤ÓÌ½Ê¡¤òµ§¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµ·¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»Ù½Ð¤¬Áò¼°ÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£
Áò¼°ÈñÍÑ¤òºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè1¤Ë¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉ¬Á³Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡¢Âè2¤Ë¡Ö¼ÂÌ³¾å¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÂ¶â¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇË¡¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¡×¤ÎÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡È¼Ò²ñÄÌÇ°¡É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤òÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄÌÃ£¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²¼µ3¡¢4¡Ë¡£3¤¬¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë»Ù½Ð¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¡×¤ÎÄêµÁ
3¡¥Áò¼°ÈñÍÑ¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡´ðËÜÄÌÃ£13-4¡Ë
Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¹µ½ü¤¹¤ë¶â³Û¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤Î¶â³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡ËÁò¼°¡¢ÁòÁ÷¤ËºÝ¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËäÁò¡¢²ÐÁò¡¢Ç¼¹ü¤Þ¤¿¤Ï°ä¤¬¤¤¡¢°ä¹ü¤Î²óÁ÷¤½¤ÎÂ¾¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¡Ê²¾Áò¼°¤ÈËÜÁò¼°¤È¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÐÊý¤ÎÈñÍÑ¡Ë
¡Ê2¡ËÁò¼°¤ËºÝ¤·»ÜÍ¿¤·¤¿¶âÉÊ¤Ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¿¦¶È¡¢ºâ»º¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÁêÅöÄøÅÙ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ
¡Ê3¡Ë¾åµ¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Áò¼°¤ÎÁ°¸å¤ËÀ¸¤¸¤¿½ÐÈñ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÁò¼°¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î
¡Ê4¡Ë»àÂÎ¤ÎÁÜº÷Ëô¤Ï»àÂÎ¡¢°ä¹ü¤Î±¿ÈÂ¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ
4¡¥Áò¼°ÈñÍÑ¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡´ðËÜÄÌÃ£13-5¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê1¡Ë¹áÅµÊÖÌáÈñÍÑ
¡Ê2¡ËÊèÈêµÚ¤ÓÊèÃÏ¤ÎÇãÆþÈñ¡¢ÊèÃÏ¤Î¼ÚÆþÎÁ
¡Ê3¡ËË¡²ñ¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ
¡Ê4¡Ë°å³Ø¾å¤Þ¤¿¤ÏºÛÈ½¾å¤ÎÆÃÊÌ¤Î½èÃÖ¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ
ÆÃ¤Ë¡¢¾åµ3¡Ê1¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁò¼°¡¢ÁòÁ÷¤ËºÝ¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËäÁò¡¢²ÐÁò¡¢Ç¼¹üËô¤Ï°ä¤¬¤¤¡¢°ä¹ü¤Î²óÁ÷¤½¤ÎÂ¾¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¡Ê²¾Áò¼°¤ÈËÜÁò¼°¤È¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÈñÍÑ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤À¤È¡¢²ÐÁò¤äÇ¼¹ü¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿ÈñÍÑ¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢3¡¥¡Ê1¡Ë¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁò¼°¡¦ÁòÁ÷¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÈñÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËäÁòÈñ¤ä²ÐÁòÈñ¤Ê¤É¡¢Áòµ·¾ì¤ä»û±¡¤Ë»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤¬Îã¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áòµ·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¤¯Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ã¥³½ñ¤¤Ç¡Ö²¾Áò¼°¤ÎÈñÍÑ¤â´Þ¤à¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¹¤¯¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿ÈñÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áòµ·¤ËÈ¼¤¦°ìÈÌÅª¤Ê»Ù½Ð¤ÏÉý¹¤¯Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏOK¡©¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡©¡Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¡×¤ÎÀþ°ú¤
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁòµ·¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤¬¡ØÁòµ·ÈñÍÑ¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ê©¼°¤Ë¤è¤ëÁòµ·¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÁò¼°ÈñÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°Äó¤È¤Ê¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÁòµ·¤Î¿Ê¹Ô¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
Áòµ·¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´
¡Ê2¡ËÁòµ·¼Ò¤ËÁòµ·¤Î±¿±Ä¤ò°ÍÍê
¡Ê3¡ËÁòµ·¼Ò¤Ë¤è¤ëºØ¾ì¡¢ÎîÛÍ¼Ö¤Ê¤É¤Î¼êÇÛ
¡Ê4¡Ë¤ª»û¤Ø¤ÎÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ø¤ÎÁÎÎ·ÇÉ¸¯¤Î°ÍÍê
¡Ê5¡Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Ø¡Ö»àË´ÆÏ½Ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð
¡Ê6¡Ë¿ÆÀÌ¡¢ÃÎ¿Í¤Ø¤Î»àË´¤ÎÄÌÃÎ
¡Ê7¡ËÄÌÌë¤Î¼Â»Ü
¡Ê8¡Ë»²Îó¼Ô¤Ø¤Î¿©»öÄó¶¡¡¢²ñÁòÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡
¡Ê9¡Ë¹ðÊÌ¼°¤Î¼Â»Ü
¡Ê10¡Ë²ÐÁò¾ì¤Ø°ÜÆ°
¡Ê11¡Ë°äÂÎ¤òè¸Èû¤ËÉÕ¤¹
¡Ê12¡Ë²ÐÁò¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿©»öÄó¶¡
¡Ê13¡Ë²ò»¶
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¡¢½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¤«¤é½çÈÖ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë½ÐÈñ¤È¡¢¤½¤Î¶èÊ¬¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÁòµ·¼Ò¤Ë±¿±Ä¤ò°ÍÍê¤·¡Ê2¡Ë¤ÎÁòµ·¼Ò¤¬Á´ÂÎ¤Î¿Ê¹Ô¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ê3¡Ë¤ÎºØ¾ì¤äÎîÛÍ¼Ö¤Ê¤É¤Î¼êÇÛ¤Ç¤¹¡£Áòµ·¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦¼ê¿ôÎÁ¤ÏÁòµ·¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÁò¼°ÈñÍÑ¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¤ª»û¤Ø¤ÎÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ø¤ÎÁÎÎ·ÇÉ¸¯¤Î°ÍÍê
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª»û¤ËÁÎÎ·¤ÎÇÉ¸¯¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ê4¡Ë¡×
¤Ï¤¤¡£Áòµ·¤Ç¤ÏÁÎÎ·¤Ë¤è¤ëÆÉ·Ð¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»û¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉÛ»Ü¡×¤ä¡Ö²üÌ¾ÎÁ¡×¡¢¡ÖÆÉ·ÐÎÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤âÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áòµ·²ñ¾ì¤¬¤ª»û°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÁÎÎ·¤Î¸òÄÌÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸òÄÌÈñ¤âÁò¼°ÈñÍÑ¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Áò¼°ÈñÍÑ¤Î»Ù½Ð¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»û¤Î¤è¤¦¤ËÎÎ¼ý½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤Áê¼êÊý¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤äÆü»þ¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾Úµò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»àË´ÆÏ¡×Äó½Ð¤Î¼ê¿ôÎÁ¤â¡ÖÁò¼°ÈñÍÑ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡Ê5¡Ë»Ô¶èÄ®Â¼Ä¹¤Ø¤Î»àË´ÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄó½Ð
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»Ô¶èÄ®Â¼Ä¹¤Ë»àË´ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê5¡Ë¡£¤³¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÏÁò¼°ÈñÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡£»àË´ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡×¤òÅºÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ê11¡Ë¤Î²ÐÁò¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÁò¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö²ÐÁòµö²Ä¾Ú¡×¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ÐÁòµö²Ä¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»àË´ÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ê6¡Ë¤Î¿ÆÀÌ¤äÃÎ¿Í¤Ø¤Î»àË´ÄÌÃÎ¤â¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸Á°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤äÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÃÄÂÎÂ¦¤¬´Ø·¸¼Ô¤ËÄÌÃÎ¡Ê¡áÏ¢Íí¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÆÀÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤âÅÅÏÃÂå¤Ê¤É¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÊÈñÍÑÉéÃ´¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÌ³¾å¤ÏÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
ÄÌÌëÅöÆü¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë
¡Ê7¡ËÄÌÌë¤Î¼Â»Ü
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÄÌÌë¤ÎÅöÆü¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÈñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê7¡Ë¡×
¤Ï¤¤¡£ÄÌÌë¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡Ö¿´ÉÕ¤±¡×¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿´ÉÕ¤±¤âÁòµ·¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ»Ù½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ù½Ð¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ê4¡Ë¤ÎÁÎÎ·¤ÎÇÉ¸¯¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÌ¾Êí¤È¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤òµÏ¿¤·¤¿¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ËÊ¸Ë¼¶ñ¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤âÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ê9¡Ë¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ç¤â¡¢ÄÌÌë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î½ÐÈñ¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê8¡Ë»²Îó¼Ô¤Ø¤Î¿©»öÄó¶¡¡¢²ñÁòÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÄÌÌë¤Ç¤Ï¡¢»²Îó¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿©»ö¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤âÁòµ·ÈñÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡£ÄÌÌë¤Ç¤Ï¡¢»²Îó¼Ô¤Ë¿©»ö¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡ÖÄÌÌë¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÌÌë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÈñÍÑ¤â¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤Î²Á³Û¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁòµ·¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÌë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÅöÁ³¤Î´·¹Ô¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ç¤Ï¡¢»²Îó¼Ô¤¬¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¡Ö²ñÁòÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î¹ØÆþÈñ¤âÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á°·Ç3¡¥¡Ê2¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁò¼°¤ËºÝ¤·»ÜÍ¿¤·¤¿¶âÉÊ¤Ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»ö¾ð¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÁêÅöÄøÅÙ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¡×¤Ï¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ñÁòÊÖÎéÉÊ¤Î¹ØÆþÈñ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¹áÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ°ìÎ§¤ËÅÏ¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤Î¹ØÆþÈñ¤ÏÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹áÅµÊÖ¤·¡×¤¬Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢¹áÅµ¤ò½Ð¤·¤¿»²Îó¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸åÆü¹áÅµÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØÁò¼°ÈñÍÑ¡Ù¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹áÅµ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖÎéÉÊ¤òÂ£¤ë´·½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤¬¡Ö¹áÅµÊÖÌáÈñÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£Á°·Ç4¡¥¡Ê1¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹áÅµÊÖÎéÈñÍÑ¤ÏÁò¼°ÈñÍÑ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹áÅµ¤Î¼õ¼è¿Í¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ç¤¹¡£Ì±Ë¡¾å¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï»²Îó¼Ô¤«¤é¡Ö¹áÅµ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¶âÉÊ¤ÎÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¹áÅµ¤Ï¸Î¿Í¤òÅé¤àµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤«¤é¼õ¤±¤ë¹áÅµ¡¢²ÖÎØÂå¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£Åú¡¢½ËÊª¤Þ¤¿¤Ï¸«Éñ¤¤Åù¤Î¤¿¤á¤Î¶âÉÊ¤Ç¡¢Ë¡Î§¾åÂ£Í¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò¸ò¾å¤ÎÉ¬Í×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÇÂ£Í¿¼Ô¤È¼õÂ£¼Ô¤È¤Î´Ø·¸Åù¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ò²ÝÀÇ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡´ðËÜÄÌÃ£21¤Î3-9¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹áÅµ¤Ï¼Ò¸ò¾å¤Îµ·Îé¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹áÅµ¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¹áÅµÊÖÌáÈñÍÑ¤Î°·¤¤¤¬¤É¤¦´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹áÅµÊÖÌáÈñÍÑ¤È¤Ï¡¢¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬¹áÅµ¤ò½Ð¤·¤¿»²Îó¼Ô¤ËÊÖ¤¹ÊÖÎéÉÊ¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¹áÅµ¼ýÆþ¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤ò²ÝÀÇ¤·¤Ê¤¤¼è¤ê°·¤¤¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹áÅµ¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¹áÅµÊÖÌáÈñÍÑ¤òºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À°Íý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ç°ìÎ§¤ËÅÏ¤¹¡Ö²ñÁòÊÖÎéÉÊ¡×¤È¡¢¹áÅµ¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤Ë¸åÆüÊÖ¤¹¡Ö¹áÅµÊÖ¤·¡Ê¹áÅµÊÖÌáÈñÍÑ¡Ë¡×¤ÏÌÜÅª¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¾å¤Î°·¤¤¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Í½½¶åÆü¤ä°ì¼þ´÷¤Ê¤É¤Î¡ÖË¡»ö¡×¤Ï¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¡Ê9¡Ë¤Î¹ðÊÌ¼°¤Þ¤Ç¤È¡Ê10¡Ë¤Î²ÐÁò°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢»Ù½Ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£¹ðÊÌ¼°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»²Îó¼Ô¤Ø¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù½Ð¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²ÐÁò¾ì¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ê11¡Ë¤Î¤´°äÂÎ¤Î²ÐÁò¤äÇ¼¹ü¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Ù½Ð¤¬Áò¼°ÈñÍÑ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ê12¡Ë¤Î²ÐÁò»²Îó¼Ô¤Ë¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½é¼·Æü¤ÎË¡»ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö²ÐÁò¾ì¤Çè¸Èû¤ËÉÕ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë½é¼·Æü¤ÎË¡»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¸å¡¢°äÂ²¤Ï½é¼·Æü¤ä»Í½½¶åÆü¡¢°ì¼þ´÷¤Ê¤É¤ÎË¡»ö¤ò±Ä¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎË¡»ö¤Ï¡¢Áò¼°¤È¤ÏÊÌ¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁòµ·¤È¤ÏÊÌ¤ËÇ¼¹ü¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»Í½½¶åÆü¤ÎË¡»ö¤ÎÆü¤ËÇ¼¹ü¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÇ¼¹ü¼°¡×¤Ç¤¹¡£Ç¼¹ü¼°¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÎÎ·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆÉ·Ð¤Ê¤É¤Îµ·¼°¤ò·Ð¤Æ¤ªÊè¤ËÇ¼¹ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¼¹ü¼°¤Ë¤«¤«¤ë¤ªÉÛ»Ü¤äÇ¼¹ü¼°¸å¤Î°û¿©Âå¤Ï¡¢Á°·Ç3¡¥¡Ê1¡Ë¤Î¡ÖËäÁò¡¢²ÐÁò¡¢Ç¼¹ü¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¼ÂÎã¤¬¤¢¤ì¤Ð¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤ÎÎã
¾¼ÏÂ59Ç¯6·î25Æü¤Î¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¡Ê°Ê²¼¡Ö¿³È½½ê¡×¡Ë¤ÎºÛ·è»öÎã¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¼¡¤Î1¡Á4¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
1¡¥¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×
ÁêÂ³¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëAÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Áò¼°ÅöÆü¤Ë¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ©»ö¤Ï¡¢Åö½é¤Ï»àË´¸å»°ÆüÌÜ¤Ë»à¼Ô¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁò¼°ÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁªÄê¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±
¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×¤Ï¡¢ÄÌÌë¤ÎÀÊ¤Ç¿ÆÂ²¡¢ÃÎ¿Í¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤¢¤é¤«¤¸¤áÁªÄê¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢Áò¼°¤ÎÄÌÃÎ¤È¤ÏÊÌ¤ËÄÌÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸æÊ©Á°Åù¡×¤Î»ý»²
¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×¤ÎÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤â¹áÅµ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¸æÊ©Á°Åù¡×¤È¤·¤Æ¶â°÷¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥»°ÆüÌÜ¤Î°ú½ÐÊª
»°ÆüÌÜ¤Î°ú½ÐÊª¤È¤Ï¡¢°ú´¹·ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼êÅÏ¤·¤¿ÎÁÍý¤ª¤è¤Ó°ú½ÐÊª¤Î¤Õ¤í¤·¤Êñ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×¤Ø¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼ò¤ª¤è¤ÓÎÁÍýÅù¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢»°ÆüÌÜ¤Î°ú½ÐÊª¡ÊÁí³Û109Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢»°ÆüÌÜ¤Î°ú½ÐÊª¡ÊÁí³Û109Ëü±ß¡Ë¤òÁò¼°ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÇÌ³½ðÄ¹¤ÏÁò¼°ÈñÍÑ¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÈÝÇ§¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿³È½½ê¤Ë¿³ººÀÁµá¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿³È½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ä
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¿³È½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡©¡×
¤ª¤ª¤à¤Í¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×¤Ï¡¢½é¼·ÆüÅù¤ÎÊ©»ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»à¼Ô¤ÎÄÉÁ±¶¡ÍÜ¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£
2¡¥¼ÂºÝ¤Ë¤âÁò¼°¤È¤ÏÊÌ¸Ä¤ÎÊ©»ö¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
3¡¥¡Ö»°ÆüÌÜ¤ÎÊ©»ö¡×¤¬¡¢Áò¼°ÅöÆü¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Áò¼°ÈñÍÑ¤ÈÇ§¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö½é¼·Æü¤ÎË¡»ö¤ÎÈñÍÑ¤È¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¡©¡×
½é¼·Æü¤ÎË¡»ö¤ÎÈñÍÑ¤«ÈÝ¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤¿»öÎã¤Ï¡¢¾Ò²ð¤·¤¿ºÛ·è»öÎã°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ê¿À®10Ç¯6·î12Æü¤ÎºÛ·è»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºÛ·è»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡¢¡Ê2¡Ë¤Î»ö¼Â¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½é¼·Æü¤ÎË¡»ö¤ÎÈñÍÑ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë½é¼·Æü¤ÎË¡»ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¾·ÂÔ¼Ô¤Ë°ÆÆâ¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡Ë¾·ÂÔ¼Ô¤Ï¡¢¹áÅµ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¸æÊ©Á°Åù¡×¤È¤·¤Æ¶â°÷¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
Â¿ÅÄ Íº»Ê
ÀÇÍý»Î