実写版『ONE PIECE』シーズン2、本予告解禁 “麦わらの一味”初の全員来日へ
動画配信サービス「Netflix」は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2＝“INTO THE GRAND LINE”を3月10日より世界独占配信する。このたび、“偉大なる航路（グランドライン）”へ突入する麦わらの一味の新たな冒険を描いた本予告映像と場面写真が解禁された。
【動画】実写版『ONE PIECE』シーズン2、本予告
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による世界的人気コミック『ONE PIECE』を原作とする本シリーズは、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が壮大な海へと旅立つ海洋冒険ロマン。2023年配信のシーズン1は世界各国でランキング上位を記録し、高い評価を獲得した。
シーズン2の舞台となる“偉大なる航路（グランドライン）”は、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海。ルフィ（イニャキ・ゴドイ）は、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ・ギブソン）、サンジ（タズ・スカイラー）らそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出していく。しかし、そんな一味に強者の洗礼が次々と襲いかかる。その筆頭が、“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスだ。
解禁された映像には曲者揃いのエージェントたちが次々に現れ、“麦わらの一味”はある理由から彼らの標的となってしまい、その絆すら揺さぶる試練が降りかかる。バロックワークスの“計画”を食い止めるため、麦わらの一味は陰謀と罠が渦巻く激闘へと巻き込まれていく。
そして、麦わらの一味は“冬島”ドラム島で、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー（英語の声：ミカエラ・フーヴァー）と出会う。優秀な医者でありながら悲しき過去を背負う彼の物語の一端が垣間見えるほか、Dr.ヒルルクやDr.くれはの姿も確認できる。
映像にはドラム島だけでなく、一味が航海の中で立ち寄る島々、“始まりと終わりの町”ローグタウン、“4つの運河が合流する山”リヴァース・マウンテン、巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬、“謎に包まれた町”ウイスキーピーク、太古の生物や巨人族がいる島リトルガーデンでの大冒険の様子も。中でも、リトルガーデンで長年決闘を続ける巨人、ドリーとブロギーが暴れ回る姿は圧倒的で、これまで以上のスケールアップと、原作屈指の人気エピソードの実写化に期待が高まる内容となっている
原作者の尾田栄一郎はレターを寄せ、「輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください」と熱を込めている。
あわせて、2月23日〜3月14日にかけてワールドツアーが行われ、日本を含む世界13ヶ所でイベントが実施されることが決定。ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが来日することも決定した。“麦わらの一味”が全員揃って公式来日するのは今回が初となる。3月5日には東京で試写会＆ファンイベントに参加する予定だ。
【動画】実写版『ONE PIECE』シーズン2、本予告
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による世界的人気コミック『ONE PIECE』を原作とする本シリーズは、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が壮大な海へと旅立つ海洋冒険ロマン。2023年配信のシーズン1は世界各国でランキング上位を記録し、高い評価を獲得した。
解禁された映像には曲者揃いのエージェントたちが次々に現れ、“麦わらの一味”はある理由から彼らの標的となってしまい、その絆すら揺さぶる試練が降りかかる。バロックワークスの“計画”を食い止めるため、麦わらの一味は陰謀と罠が渦巻く激闘へと巻き込まれていく。
そして、麦わらの一味は“冬島”ドラム島で、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー（英語の声：ミカエラ・フーヴァー）と出会う。優秀な医者でありながら悲しき過去を背負う彼の物語の一端が垣間見えるほか、Dr.ヒルルクやDr.くれはの姿も確認できる。
映像にはドラム島だけでなく、一味が航海の中で立ち寄る島々、“始まりと終わりの町”ローグタウン、“4つの運河が合流する山”リヴァース・マウンテン、巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬、“謎に包まれた町”ウイスキーピーク、太古の生物や巨人族がいる島リトルガーデンでの大冒険の様子も。中でも、リトルガーデンで長年決闘を続ける巨人、ドリーとブロギーが暴れ回る姿は圧倒的で、これまで以上のスケールアップと、原作屈指の人気エピソードの実写化に期待が高まる内容となっている
原作者の尾田栄一郎はレターを寄せ、「輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください」と熱を込めている。
あわせて、2月23日〜3月14日にかけてワールドツアーが行われ、日本を含む世界13ヶ所でイベントが実施されることが決定。ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが来日することも決定した。“麦わらの一味”が全員揃って公式来日するのは今回が初となる。3月5日には東京で試写会＆ファンイベントに参加する予定だ。