「逆神の手」「流石にダメだろ」ジョホールDFが衝撃の一発レッド！ 前田のヘディングシュートを...「バレーボールのアタックじゃん」などファンびっくり【ACLE】
サンフレッチェ広島は２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、マレーシアのジョホールとホームで対戦している。
広島は思わぬ形で数的有利となった。１点ビハインドで迎えた15分、相手GKがセーブして浮いたボールを、前田直輝がヘディングシュート。GKは前に出ていて、ゴールマウスにいたDFホナタン・シルバが、ジャンプしながら左手でシュートをブロック。主審はレッドカードを提示した。
試合を中継している『DAZN』の公式Xが「７階から観ても一目瞭然」などと綴り、このシーンを公開。SNS上では「バレーボールか」「スアレスの再来」「流石にダメだろ」「逆神の手」「衝撃の一発退場」「バレーボールのアタックじゃん」「令和のスアレス」「気持ちは分かるが前半15分でこれはあかん！」「バレー？？」「やばすぎるでしょ」といった声が上がった。
なお、広島はこれで得たPKを鈴木章斗が冷静に沈め、同点に追いついた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そりゃレッドカード出るよ！ ジョホールDFがまさかのシュートブロック
