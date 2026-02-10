銀座コージーコーナー×サンリオ♡春限定スイーツコレクション登場
銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズが春のスイーツでコラボ♡2026年2月16日(月)から、ひなまつりやホワイトデーにぴったりの「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」が全国の生ケーキ取扱店で登場。かわいいデザインと味わいで春の贈りものにおすすめです♪
ハローキティのアップルケーキ
価格：777円（税込）
おひとりさまサイズのプチデコレーションケーキ「ハローキティのアップルケーキ」は、アップル風味スポンジにアップルダイス入りチーズ風味クリームをサンド。
トップにはアップルカスタードクリームでハローキティのお顔を表現♡りんごの爽やかさとチーズの後味のバランスが絶妙な一品です。、
販売期間：2月16日～3月15日頃
＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション
「スイーツコレクション（9個入）」はサンリオキャラクターをイメージしたプチケーキアソート。
アップルカスタードタルトやプリン風味ロールケーキなど、個性豊かな味わいが揃います♡キャラクターごとのケーキ内容は以下の通り：
価格：3,564円（税込）
①ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリーム
②ハローキティ：アップルカスタードクリームタルト
③シナモロール：ヨーグルト風味ホイップロールケーキ
④クロミ：ブルーベリー風味グラサージュ＆クリームココアタルト
⑤マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュ＆練乳クリームタルト
⑥けろけろけろっぴ：練乳ホイップ＆メロングラサージュ
⑦ポムポムプリン：プリン風味＆キャラメルホイップロールケーキ
⑧リトルツインスターズ：ソーダ＆ピーチ風味ゼリー
⑨ポチャッコ：練乳＆キャラメルクリームココアタルト
購入特典として「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット付き♪
販売期間：2月16日～3月15日頃
春の贈りものにぴったりのサンリオスイーツ
ひなまつりやホワイトデー、春の贈りものに最適な銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズのコラボスイーツ♡
見た目も味もかわいらしいケーキで、家族や友人と笑顔あふれるひとときを。ネット予約は3月10日(火)まで受付中です♪詳しくは公式サイトをご覧ください。