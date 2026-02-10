銀座コージーコーナー×サンリオ♡春限定スイーツコレクション登場

銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズが春のスイーツでコラボ♡2026年2月16日(月)から、ひなまつりやホワイトデーにぴったりの「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」が全国の生ケーキ取扱店で登場。かわいいデザインと味わいで春の贈りものにおすすめです♪

ハローキティのアップルケーキ

価格：777円（税込）

おひとりさまサイズのプチデコレーションケーキ「ハローキティのアップルケーキ」は、アップル風味スポンジにアップルダイス入りチーズ風味クリームをサンド。

トップにはアップルカスタードクリームでハローキティのお顔を表現♡りんごの爽やかさとチーズの後味のバランスが絶妙な一品です。、

販売期間：2月16日～3月15日頃

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション

「スイーツコレクション（9個入）」はサンリオキャラクターをイメージしたプチケーキアソート。

アップルカスタードタルトやプリン風味ロールケーキなど、個性豊かな味わいが揃います♡キャラクターごとのケーキ内容は以下の通り：

価格：3,564円（税込）

①ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリーム

②ハローキティ：アップルカスタードクリームタルト

③シナモロール：ヨーグルト風味ホイップロールケーキ

④クロミ：ブルーベリー風味グラサージュ＆クリームココアタルト

⑤マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュ＆練乳クリームタルト

⑥けろけろけろっぴ：練乳ホイップ＆メロングラサージュ

⑦ポムポムプリン：プリン風味＆キャラメルホイップロールケーキ

⑧リトルツインスターズ：ソーダ＆ピーチ風味ゼリー

⑨ポチャッコ：練乳＆キャラメルクリームココアタルト

購入特典として「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット付き♪

販売期間：2月16日～3月15日頃

春の贈りものにぴったりのサンリオスイーツ

ひなまつりやホワイトデー、春の贈りものに最適な銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズのコラボスイーツ♡

見た目も味もかわいらしいケーキで、家族や友人と笑顔あふれるひとときを。ネット予約は3月10日(火)まで受付中です♪詳しくは公式サイトをご覧ください。