ÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÄÀ¤ÂÓÇ¯¼ý650Ëü±ß¤Î30ÂåÉ×ÉØ¡¢¡Öºë¶Ì¤Î²Ì¤Æ±Ø¡×¤Ë14ÄÚ¡¦¶¹¾®½»Âð¤ò¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¤®¤ê¤®¤ê¹ØÆþ¤â¡¢Çã¤Ã¤Æ¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¶²ÉÝ¡×¤ËÀäÂÎÀäÌ¿
Äã¶âÍø´ü¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖºÑÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶âÍø¤ÎÄã¤¤ÊÑÆ°¶âÍø¤òÁª¤Ö¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬²È·×¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶Á¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£»öÎã¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿É×ÉØ
¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿34ºÐ¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥Ï¥ë¥Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿31ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¥Î¥¾¥à¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿3ºÐ¡Ë¤ÈÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ç¡¢µ¢Âð¤¬22»þ¤ò²á¤®¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý¤Ï450Ëü±ß¡¢ÇÉ¸¯¶ÐÌ³¤ÎºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤È¤¢¤ï¤»¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï650Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤âÌëÃÙ¤¯²È¤ËÃå¤¯¤È¡¢¸¼´ØÀè¤Ç¥Ï¥ë¥Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¤â¤¦¸Â³¦¡£°ú¤Ã±Û¤½¤¦¡£²ÈÇã¤ª¤¦¡×
Ê¹¤±¤Ð¡¢²¼³¬¤Ë½»¤à½»¿Í¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµã¤À¼¤ÈÂ²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°¡¹¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬Íß¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤òÇã¤¦¤Ë¤ÏÃùÃß¤¬Â¤é¤º¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»Ò°é¤Æ¤òºÊ¤ËÇ¤¤»¤¬¤Á¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢ÎÞ¤°¤àºÊ¤ò¤ß¤Æ¡¢¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤Ï·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÃµ¤¹¤è¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ËÆþ¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬»à¤ËÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¹Ù³°¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯²È¤ò¤ß¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï»ÏÈ¯±Ø¡£ÁáÂ®ºÊ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¡¼¥óÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÊÖºÑ³Û¤¬·î10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤¨¡ª¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉéÃ´¤Ç²ÈÇã¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢14ÄÚ¡¦3³¬·ú¤Æ¡Ê1³¬¤Ï¤Û¤ÜÃó¼Ö¾ì¡Ë¡¢½ôÈñÍÑ¹þ¤ß¤ÇÌó4,200Ëü±ß¶á¤¤¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê»ñ¶â¥¼¥í¡¢35Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶¹¤¤¤±¤É¡¢3³¬·ú¤Æ¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
´î¤ÖºÊ¤Î´é¤ò¤ß¤Æ¡¢¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤â¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
Í½ÁÛ³°¤Î¡Ö¶âÍø¾å¾º¡×¤ËÀÄ¤¶¤á¤ë2¿Í
¹ØÆþ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Á¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶âÍø¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Á¤ËÊÖºÑ³Û¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤â¤¦1¿Í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇÉ¸¯¤Î»Å»öÁý¤ä¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤Þ¤À¥Î¥¾¥à¤â¾®¤µ¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÌµÍý¤¹¤ó¤Ê¤è¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¶âÍø¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤»¤Ã¤«¤¯²ÈÇã¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢É×ÉØ¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¶¹¾®½»Âð¤ÎÍî¤È¤··ê
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÑÆ°¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÑÆ°¶âÍø¤Ë¤Ï¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö125¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÊÖºÑ³Û¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¾ºµë¤äÃùÃß¤ÎÁý²Ã¡¢·«¾å¤²ÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍø¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÊÖºÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤Ê½êÆÀÁØ¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿²ÈÄí¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î½»Âð»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¸Ê»ñ¶â¥¼¥í¡×¡ÖÄã½êÆÀÁØ¡×¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡È¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾ò·ï¡É¤Ç²È¤òÇã¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª·ï²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬40¡Á50Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¶âÍø¾å¾º¤Ç¤âÊÖºÑ·×²è¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ç¥¦¥¿¤µ¤ó¤È¥Ï¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¥¼¥í¤Ç¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖºÑ³Û¤Ï·î10Ëü±ßÂæ¡£·è¤·¤ÆÌµÍý¤Ê³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¶âÍø¾å¾ºÄÌÃÎ¤Î¤¢¤ÈÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤ÎÉéÃ´Áý¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢5Ç¯¸å¤Ë¸«Ä¾¤·¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢ÊÖºÑ³Û¤Ï·î10Ëü±ßÂæ¤«¤é13Ëü±ß¡¢14Ëü±ß¤Ø¤ÈÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä²ÐºÒÊÝ¸±¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Èñ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²È·×¤Ï°ìµ¤¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê»ñ¶â¥¼¥í¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·²È¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇäµÑ³Û¤è¤ê¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬Â¿¤¤¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡×¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÍ½»»¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡£¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬À¸³è¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢3³¬·ú¤ÆÆÃÍ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤¯¤µ¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¼ã¤¯·ò¹¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¸³¶½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£1³¬¤ÎÀöÂõµ¡¤«¤é3³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Þ¤ÇÇ¨¤ì¤¿Éþ¤ò±¿¤Ö½ÅÏ«Æ¯¡¢³¬ÃÊ¤ÎÂ¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¡£¤â¤·¾Íè¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ö½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤ÇÇä¤ë¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¶âÍø¡×¤È¡ÖÏ·¤¤¡×¡¢2¤Ä¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿Âå½þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀ¸³¶½»¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÈÁª¤Ó¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£