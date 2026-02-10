Ìó169Ëü±ß¡ª Á´Ä¹4m¤Ê¤Î¤Ë¡Ö9¿Í¾è¤ê¡×¤Î¾×·â¡Ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î»Â¿·¤¹¤®¤ë¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ð¥ó¡×¤¬À¨¤¤¥Ã¡ª ÂÐÌÌ¥·¡¼¥È¤Ë¡ÈÁë¤Ê¤·»ÅÍÍ¡É¤Þ¤Ç¤¢¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡ª ¹â¤¤ÃÏ¾å¹â¤Ç°Ï©¤â¥è¥æ¡¼¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
9¿Í¾è¤ê¤ÈÂÐÌÌ¥·¡¼¥È¤¬À¸¤àÆÈÆÃ¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î»ÅÍÍ¤â¡ª
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÇ¯¡¹¿··¿¤ä²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÅêÆþ¤·¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Î¤è¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ÄÁ´Ä¹4m¤Ç¡Ö9¿Í¡×¾è¤ê!? ¥À¥¤¥Ï¥Ä»Â¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ð¥ó¡×¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡2026Ç¯2·î¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ä¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬·øÄ´¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÂç¤¤¹¤®¤º¡¢¤·¤«¤·²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É¾²Á¼´¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆÈ¼«¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ÈÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÂÀ¸¤Ï2007Ç¯¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥´¡×¤¬ÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯½©¤Ë°ìÅÙÀ¸»º½ªÎ»¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤Æ2025Ç¯6·î¤ËÈÎÇä¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¼ûÍ×¤Îº¬¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4045mm¡ßÁ´Éý1655mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹â¤ÏºÇÂç1930mm¤ËÃ£¤·¡¢¼¼Æâ¤ÎÍ¾Íµ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤À£Ë¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑºÜÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤¬Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¹ñ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤²ßÊª»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ð¥ó¡×¡¢²ÙÂæÉÕ¤¤Î¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾èÍÑ¤È¶ÈÌ³¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥¹¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥¹»ÅÍÍ¤ÏºÇÂç9¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢2Îó¥·¡¼¥È¤Î¸åÊý¤Ë²£¸þ¤¤ÎÊä½õÀÊ¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Â¿¿Í¿ô¤ò¸úÎ¨¤è¤¯±¿¤Ö¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î9¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ÇÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤â¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò°ìÅÙ¤Ë±¿¤Ù¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬²÷Å¬À¤ä¼Á´¶¤Î¸þ¾å¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Â¸ºß¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä14¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤è¤ê15mm¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÞÁõ¾õÂÖ¤Î°¤¤Æ»¤ä¿¼¤¤¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÑµ×À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤âÆ±ÍÍ¤Ëµ¡Ç½½Å»ë¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÇÛÃÖ¤ÈËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¿ô¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹©É×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ë²Ú¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤â5Â®MT¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÅÅ»Ò¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï1²¯8040Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó169Ëü±ß ¢¨2026Ç¯2·î9Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é2²¯3335Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó218Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¼êº¢¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬ÍøÊØÀ¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¡¢³Î¼Â¤Ë±¿¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¹çÍýÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬À¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£