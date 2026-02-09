ファミリーマート（東京都港区）が、ホットスナック「ファミチキ」シリーズの「濃厚チーズinファミチキ」を2月10日から復活販売します。

【画像】うわ…背徳感ヤバっ！ コチラがとろ〜り「濃厚チーズinファミチキ」です！ おいしそう！！（5枚）

同商品は、2025年2月に発売された際、初週の販売数が「ファミチキ」シリーズ歴代1位となりました。ジューシーなチキンの中に、濃厚なチーズを入れた一品。今回の復活販売では、熟成チェダーチーズの割合を増やし、味わいをさらに濃厚にリニューアルしています。価格は258円（以下、税込み）。

さらに、「濃厚チーズinクリスピーチキン」も同時発売されます。カリッとした衣と、コク深い濃厚チーズの組み合わせが楽しめる一品です。価格は198円。

また、同店のアプリ「ファミペイ」で「濃厚チーズinファミチキ」と「濃厚チーズinクリスピーチキン」のいずれか1つを「ファミペイ払い」で購入すると、「クリスピーチキン（プレーン）」に使える無料引換クーポンが配信されるキャンペーンを実施。

同店の公式「X」アカウントでは、「濃厚チーズinファミチキ」の100円引きクーポンが5万人に当たるキャンペーンが実施されます。