東大博士課程の韓国人留学生が分析、韓国で大事故が繰り返される「効率至上主義」という構造の闇
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本では考えられない…韓国で事故が繰り返される理由3つ」と題した動画を公開。韓国で軍のミサイルが民家に落下した事故をきっかけに、同国で大事故が繰り返される背景にある「効率至上主義」などの構造的問題を分析し、日本社会への教訓を語った。
動画の冒頭でパクくん氏は、韓国空軍が訓練中にミサイルを誤爆し、民間の住宅地に落下した事故に言及。15人が負傷したこの事故の原因が「ターゲットの設定ミス」と発表されたことに、「普通に考えてありえないですよね」と強い疑問を呈した。さらに、Jeju航空の着陸事故、梨泰院の雑踏事故、セウォル号沈没事故など、過去に起きた「ありえない事故」を列挙し、韓国社会に潜む根本的な問題を考える必要があると提起した。
パクくん氏は、これらの事故の背景に共通する3つの根本原因があると分析する。1つ目は、スピードを最優先する「パリパリ（早く早く）文化」である。「とにかく早く作ることが最優先」で「多少のリスクは後回しでもいい」という考えが、安全性の軽視につながっていると指摘した。2つ目は、見た目の結果を重視する「成果至上主義」だ。「中身より外見的に成功していることが大事」という価値観が、過程の丁寧さや安全確認を疎かにさせる一因だと語る。3つ目として「責任の不明確さ」を挙げ、大事故が発生しても「誰のせいかがわからない社会」で、責任の押し付け合いが始まるだけで根本的な解決に至らない構造を問題視した。これらの文化は、朝鮮戦争後にゼロからの復興を急いだ歴史的背景から生まれたものだと解説。効率重視で経済成長を遂げた一方、その「副作用」として事故が頻発しているとの見方を示した。
最後にパクくん氏は、この問題から日本が学ぶべき点について言及。交通ルールや時間厳守といった日本の「安全文化は世界に誇れるもの」であり、絶対に維持すべきだと強調した。その一方で、役所の手続きやハンコ文化など「細かすぎるルール」が非効率を生んでいる可能性も指摘し、韓国の事例を反面教師としながら、日本社会のあり方を見直すきっかけにしてほしいと締めくくった。
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。