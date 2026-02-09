吉岡里帆、ゆりやんとの共通点に「もう、ほぼ同じ」
女優の吉岡里帆（33歳）が、2月8日放送のラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。ゲストのゆりやんレトリィバァとの意外な共通点に「もうほぼおなじ、という感じ」と親近感を露わにした。
映画「禍禍女」で初監督を務めたゆりやんレトリィバァがゲストとして登場。吉岡は以前、ゆりやんのVlogを見て胸を打たれるものがあり、本人のSNSに直接書き込みをしたことがあると明かした。
一方、ゆりやんがも自身の本名が「吉田有里（よしだゆり）」であり、吉岡里帆という名前と「吉（よし）と里（り）が一緒」であると伝えると、吉岡は「そうなんですか！？じゃあ、“吉里（よしり）”同盟だ」と大喜び。さらに吉岡は「じゃあ、もう、ほぼ同じ、という感じで」と笑い、名前の共通点から生まれた縁に顔をほころばせた。
