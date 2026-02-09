そいつのどこがいいの??なぜか女性ウケする男性の特徴９パターン
男から見ると特別カッコイイわけでもないのに、なぜか女性にウケるタイプの男性が世の中には存在します。彼らがモテる秘密はどこにあるのでしょうか？ 今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男的にはイマイチだけど、女性にウケる男性の特徴」をご紹介します。
【１】見た目はダサいけど、自分をさらけ出して自然体で生きている
「自分を大きく見せることもなく小さく見せることもない自然体なヤツは、なぜかモテる」（２０代男性）など、飾らない男性の前では女性も素の自分でいられるので、居心地がよいようです。自分の短所だと思っている部分をさらけ出してみると、逆に好感度がアップするかもしれません。
【２】外見は平凡だけど、女性にひたすら優しい
「どんな女の子にも優しいから逆にスゴい」（２０代男性）など、下心を感じさせず、人間としての慈愛に満ちた男性には信頼が集まるようです。「見た目では勝負できない」と思っている人も、まずは温かい真心を持って女性に接してみましょう。
【３】インテリ気取りだけど、頭の回転が速くて知識が広い
「頭がキレる頭脳派は、男的には鼻につくけどモテる」（２０代男性）など、幅広い知識を備え、それをいかしている男性は、女性から一目置かれるようです。モテるためだけでなく人間的な成長をはかるためにも、読書やスキルアップのための勉強時間を持ってみてはいかがでしょうか。
【４】どことなく中性的で、女性の長話を「うんうん」と聞くことができる
「男から見るとなよなよしているのに、常に周りに女の子がいる」（２０代男性）など、女性が話していて心地よいと感じる和み系男子は、いつも女性に囲まれているようです。女性と話していて「オチがない！」と思っても、ダメ出しをせずに最後までゆっくりと聞いてあげましょう。
【５】年齢的にはかなり上でも、大人の余裕と包容力がある
「面倒見のよい４０代の上司が、２０代の女性社員からモテる！」（３０代男性）など、何でも受け止めてくれそうな包容力は、女性から好まれる特徴のようです。女友達が落ち込んでいたら「どうしたの？」と悩みを受け止めてあげることで、新たな恋が始まるかもしれません。
【６】顔はイケてなくても、話術に長けている
「空気を読むのが上手で周りを退屈させない男は、容姿に関係なく人気がある」（２０代男性）など、高いトーク力は女性から注目を集める要素のひとつかもしれません。まずは会話の引き出しを増やして、どんな話にも合わせられる男を目指してみてはいかがでしょうか。
【７】オレ様的だけど、いつも自信に溢れている
「上から目線だけどイキイキしている」（２０代男性）など、多少強引でもプライドを持って堂々と振る舞う男性に「引っ張ってくれそう」と頼もしさを感じる女性もいるようです。ただし、自信があることと自分を大きく見せることは別なので、自慢話や事実を誇張することのないように気をつけましょう。
【８】目立つタイプではないけれど、連絡がマメでとにかくメールの返信が早い
「自分にはマネできないけど、マメなヤツは女友達が多い」（２０代男性）など、気のきいたメールをテンポよく送れる男性は、女性にウケるようです。早い返信と、相手の近況を思いやるような文章を心がけるだけで、モテ度がアップするかもしれません。
【９】チャラいけど、ノリが良くて打ち解けやすい
「男からすれば軽い男でも、女子的にはしゃべりやすいみたい」（１０代男性）など、くだけた空気感を放つことは女性への好感度を高める秘訣のようです。「チャラいのはキャラ的に無理」という人は、笑顔を意識することで親しみやすさを出してみてはいかがでしょうか。
ほかにも「男的にはイマイチだけど、女性にウケる男性の特徴」があれば教えてください。ご意見をお待ちしています。（水谷ともゑ）
