²ÈÂ²4¿Í¤Î¡ÈUSJÎ¹¹Ô¡É¤Ë¡Ö16Ëü±ßÉ¬Í×¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª ¤»¤á¤Æ¡Ö¤ªÊÛÅö»ý»²¡×¤ÇÀáÌó¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÅû¤Ê¤É¤âÉÔ²Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÈÅìµþ¤«¤é1Çñ2Æü¡É¤ÎÈñÍÑ¤ò³ÎÇ§

²ÈÂ²4¿Í¤À¤È°û¿©Âå¤â¹þ¤ß¤Ç¡È16Ëü±ßÄøÅÙ¡É¤Ï¤«¤«¤ë²ÄÇ½À
²ÈÂ²4¿Í¡ÊÂç¿Í2¿Í¡¦4～11ºÐ¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¡Ë¤Ç¡¢ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤«¤é1Çñ2Æü¡Ê¥Ñー¥¯Æþ¾ì¤Ï1Æü¤Î¤ß¡Ë¤Ç¡ÖUSJÎ¹¹Ô¡×¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÞÉ½1¤ÏUSJÎ¹¹Ô¤Ë¤«¤«¤ëºÇÄã¸Â¤ÎÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
ÍËÆü¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆUSJ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯1·î29Æü»þÅÀ¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤ÊÎÁ¶â¡Ê1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹9900±ß¡Ë¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç¿Í¡§9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡á1Ëü9800±ß
¡¦»Ò¤É¤â¡§6200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡á1Ëü2400±ß
¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥åー¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¾ì¹ç¡¢¹â¤á¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç1800～4500±ß¡ÊÊ¿¶ÑÌó3100±ß¡Ë¡¢°Â¤á¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç1500～2800±ß¡ÊÊ¿¶ÑÌó2200±ß¡Ë¡¢¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥åー¤Ç1000～1400±ß¡ÊÊ¿¶ÑÌó1050±ß¡Ë¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç¿Í¡§3100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡á6200±ß
¡¦»Ò¤É¤â¡§1050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡á2100±ß
¸òÄÌÈñ¤Ï¡¢¿·´´ÀþÉáÄÌ»ØÄêÀÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î¡ÖÅìµþ±Ø～¿·Âçºå±Ø～Âçºå±Ø～¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥·¥Æ¥£±Ø¡×¤Î¥ëー¥È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç¿Í¡§±ýÉü Ìó3Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡áÌó6Ëü±ß
¡¦»Ò¤É¤â¡§±ýÉü Ìó1Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡áÌó3Ëü±ß
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢USJ¤«¤éºÇ¤â¶á¤¤¡¢µÙÆü¤â½ÉÇñÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë2Éô²°Ê¬¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç¿Í¡§1Ëü100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß2¡á2Ëü200±ß¡Ê»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤Ê¤·¡Ë
¾åµÁ´¤Æ¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÌó15Ëü700±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÅÚ»ºÂå¤ä·Ú¿©Âå¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Î¹Èñ¤È¤·¤ÆÌó16Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤ÏºÆÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤ªÊÛÅö¤ò»ý»²¡×¤¹¤ëÀáÌóË¡¤â
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö¤Ï¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¤Ï¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÊÛÅö¤ò¤´»ý»²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Î³Æ¥Ñー¥¯¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃíµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÆþ±à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñー¥¯¤«¤é°ìÅÙ½Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËºÆÅÙÆþ±à¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ð¸ý¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñー¥¯¤ËÌá¤é¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢Æþ±à¸ý¤è¤ê¤ªÆþ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÆÆþ±à»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢USJ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ÜÀß³°¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯2·î4Æü¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Åìµþ¤«¤é1Çñ2Æü¤ÎUSJÎ¹¹Ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â16Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ¹Èñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°û¿©Âå¤ÎÈæÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°û¿©Âå¤ÏÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
