飼い主さんは自分のお腹の上で甘えている子猫さんを撮影していたのだそう。子猫さんはカメラに興味があるのか、どんどん顔を近づけてきたのだそうです。動画は46.2万回以上も再生され、「この画面から動きたくない」「かわいいがアップになると、やっぱりかわいい」とのコメントが集まっています。

【動画：甘えてくる子猫をスマートフォンで撮影→顔を近づけてきて…あまりにも『最高な光景』】

カメラにどんどん近づいてくる子猫

TikTokアカウント「柴猫ぽめかま」さまに登場したのは、寝転ぶ飼い主さんのお腹の上で、くつろいでいる子猫さん。飼い主さんがスマートフォンで子猫さんを撮影していたところ、気になったのか、自分からカメラに顔を近づけてきたのだとか。

カメラに接近した子猫さんは、大きな声で「ニャー！」と鳴いたのだそう。動画には、画面いっぱいに子猫の口の中が映っています。可愛らしい小さな乳歯が並んでいるのがはっきりとわかります。

飼い主さんに甘えたい

その後も子猫さんは、スマートフォンのカメラの匂いを嗅いでみたりと、興味津々なよう。大好きな飼い主さんが持っているものなので、気になったのかもしれませんね。

どうやら子猫さんは、飼い主さんに甘えたくてアピールをしている様子。撮影中、ゴロゴロと喉を鳴らしていたのだとか。カメラ越しでも可愛さがわかるので、直接甘えられたらすっかり心を奪われてしまいそうです。

柴犬と猫たちの仲良し家族

飼い主さん宅には、2匹の柴犬たちと、3匹の猫が仲良く暮らしているのだとか。「柴猫ぽめかま」さまでは、子猫時代からの猫たちと犬たちのやり取りを見ることができます。

犬たちも猫たちも甘えん坊のようで、みんなで一緒に飼い主さんに甘えているのだそうです。お団子のように身を寄せ合ってくつろいでいる姿が可愛らしいですね。

カメラに接近する子猫さんの姿は、TikTokで46.2万回以上も再生され、「なんかすごく良い香りがします」「この撮り方天才すぎる」「ああ生温かい魚のにおい。かわいい」「もうひと眠りしようかと思ったらこの映像出てきて、そのせいで睡魔がどこか行っちゃった」「飼い主目線ありがとうございます( ◜ᴗ◝ )猫飼ってないはずなのに飼っていると思い込ませていただきました」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「柴猫ぽめかま」さまでは、柴犬たちと猫たちの日常の様子を見ることができます。のんびりと日々を送っている様子に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴猫ぽめかま」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。