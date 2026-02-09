この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ゲップが出ないと窒息するはちょっと違う」助産師が語る生後1ヶ月児のケアの真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「ゲップが出ない・便秘・嘔吐生後１ヶ月児の心配、全部解消します！」と題した動画を公開。生後1ヶ月の赤ちゃんに多く見られるゲップや嘔吐、便秘といった悩みについて、医学的な常識とは少し異なる実践的な視点から解説した。



動画の冒頭で助産師のHISAKOさんは、生後1ヶ月の赤ちゃんの「便秘・ゲップ・嘔吐」に関する悩みに言及。特にゲップに関しては、「ちゃんとゲップさせないと窒息したり吐く原因になる」と小児科医に言われ、必死になる保護者が多いことに触れた。しかしHISAKOさんは、「ゲップが出ないから吐くとか、窒息するっていうのは、ちょっと違うかな」と、一般的な通説に一石を投じる。



HISAKOさんによると、ゲップは飲み込んだ空気を出す行為であり、その出やすさは授乳方法によって異なるという。母乳育児の場合、赤ちゃんの口の中が真空状態になるため空気を飲みにくく、ゲップの必要性は低い。一方、哺乳瓶を使うミルク育児では、口の隙間から空気が入りやすく、また哺乳瓶の構造上ミルクが勢いよく出るため、赤ちゃんは速いペースで飲んでしまう。その結果、消化が追い付かずにゲップと共にミルクを吐き戻しやすくなるのだという。



また、ゲップは「胃結腸反射」という生理現象によって自然に引き起こされるものであり、無理に出させる必要はないとHISAKOさんは説明する。授乳によって胃腸が動き出すタイミングで、ゲップは自然に出るものだという。「放っておいても出る時出るんです」と述べ、保護者が過度に心配する必要はないと強調した。



さらに、生後1ヶ月頃からの便秘についても解説。新生児期は飲んだらすぐ出る「トコロテン方式」だが、次第に腸の中に便を溜めてから出す方式に変わっていく。しかし、この時期の赤ちゃんはまだ腹圧をかけていきむのが下手なため、「生理的便秘」に陥りやすい。解決策として綿棒浣腸を挙げ、「クセになるのでは」という心配の声に対しては、哺乳類が肛門を舐めて排泄を促す習性を例に「クセにはなりません」と断言。むしろ便が硬くなる前に出してあげる方が良いとアドバイスした。



赤ちゃんのゲップや便秘、嘔吐は、体の構造や成長過程に起因する生理的な現象であることが多い。動画は、不安になりがちな保護者に対し、正しい知識を持つことで肩の力を抜いて育児に取り組むヒントを与えている。