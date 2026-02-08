コンドームメーカーである相模ゴム工業（神奈川県厚木市）が、日本の性に関する調査結果「ニッポンのセックス2026年版」を特設ページで公開しています。

【ランキング】セックスレス“1位”の都道府県は…？ 大規模調査の結果に絶句…（グラフを見る）

大規模調査で分かった、「セックスレス」の現実

調査は2025年12月初旬、全国の20〜60代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。3万人に事前調査を行い、本調査は性交渉の経験者1万4312人を対象としています。

インターネット上で「セックスレス」に関する悩みが数多く語られていることから、同社は「実際の日本人はどのように感じているのでしょうか」とコメント。同調査の特設ページでは「セックスレス」が特集されています。

全回答者の中で、「既婚者」の8797人、「未婚者で交際相手あり」の1818人の合計1万615人に対し、「パートナー（結婚・交際相手）との関係がセックスレスだと思いますか？」と聞いたところ、「（セックスレスだと）思う」と答えた人は55.1％となりました。

男女別では、「（セックスレスだと）思う」と答えた男性は59.8％、女性は51.0％という結果に。全体で半数以上、男性は約6割の人が「セックスレスである」と考えていることが明らかになりました。

「既婚者」と「未婚者で交際相手あり」では、結果に顕著な差が表れています。「（セックスレスだと）思う」と答えた「既婚者」は61.1％、「未婚者で交際相手あり」は26.2％となっています。

年代別で見てみると、「（セックスレスだと）思う」と答えた人は、20代が33.3％、30代が50.4％、40代が59.7％、50代が63.8％、60代が64.1％でした。年代が上がるにつれて比率も上がるという結果になりました。

既婚者、そして30代以上で、「セックスレス」であると考えている人が半数以上を占めるという、生々しい実態が浮かび上がりました。

パートナーがいる皆さん、自分は「セックスレス」だと思いますか？ そして、パートナーはどう考えているでしょうか……？