【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

WINGは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース内にて、フィギュア「ボンバーガール レインボー『プルーン ベリーダンスver.』」のデコマスを展示している。近日予約受付開始予定。

アミューズメントゲーム「ボンバーガール」より、ベリーダンス衣装の「プルーン」を立体化したもの。ポールダンスを彷彿とさせる扇情的なポージングや派手な衣装も細かく造形。随所に光沢感ある質感が施されている。

(C) Konami Amusement (C)Konami Digital Entertainment