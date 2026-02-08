WING、「ボンバーガール レインボー」より「プルーン ベリーダンスver.」のデコマスが公開【#ワンフェス】
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
WINGは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース内にて、フィギュア「ボンバーガール レインボー『プルーン ベリーダンスver.』」のデコマスを展示している。近日予約受付開始予定。
アミューズメントゲーム「ボンバーガール」より、ベリーダンス衣装の「プルーン」を立体化したもの。ポールダンスを彷彿とさせる扇情的なポージングや派手な衣装も細かく造形。随所に光沢感ある質感が施されている。
フィギュア展示情報//- WING フィギュア公式 (@wing_official) February 8, 2026
幕張メッセにて開催中の #WF2026ｗ にて
『ボンバーガール レインボー「プルーン ベリーダンスver.」』のデコマスを「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース内で展示中！
是非会場にてご覧ください！#WF2026ｗ #ボンバーガール #WING pic.twitter.com/ITAcyb9ZRJ
(C) Konami Amusement (C)Konami Digital Entertainment