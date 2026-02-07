歌手の松任谷由実（72）が、Instagramを更新。新潟県・苗場で毎年開催しているコンサートの舞台裏を公開した。

【映像】コンサート直前！自主練する松任谷由実＆夫婦ショット

1981年から、冬に苗場でコンサートを開催している松任谷。46回目となる2026年は、2月9日から23日まで、8公演を予定している。

Instagramでは、ライブのオフショットを始め、親戚の子どもを抱っこする姿や、音楽プロデューサーの夫・松任谷正隆（74）との夫婦ショットなど、プライベートの様子を発信している。

松任谷由実、コンサートの舞台裏を公開

2026年2月6日は、マネージャーがInstagramを更新し、「ユーミン苗場入り。昨晩苗場に入り、いよいよきょうから場当たりが始まります。今年は扇子を使うので、自主練中。46回目の苗場、まもなくスタートです！」と、苗場に向かう車内の様子や、自主練に励む松任谷の姿など、貴重な舞台裏の様子を披露した。

この投稿にファンからは、「扇子を手に自主練中のユーミン、カッコいいです」「46回目の苗場のステージ、頑張ってください」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）