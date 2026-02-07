食楽web

目尻のシワやシミはジュエリー。時を重ねたからこそにじみ出る“おじさん”ならではの魅力に惹かれてやまない岩井ななが、気になる“すてきなおじさん”の仕事への向き合い方と、チャーミングな生き方に迫る連載。第2回は、富山で100年以上つづくお店『純喫茶ツタヤ』の4代目マスター・宇瀬さんを紹介する。

人生のステージにあわせて軽やかに舵を切る。二足の草鞋を履くマスター

2023年の100周年を期に新しく作った「ツタヤ100」ロゴ

富山市西町、路面電車が行き交う街の一角に、店前にクラシックカーがディスプレイされた喫茶店がある。大正12年（1923年）創業の富山最古の喫茶店「純喫茶ツタヤ」。

店内に足を踏み入れると、ビシッと決まったスーツ姿のマスターが出迎えてくれた。4代目マスター・宇瀬崇（うせ・たかし）さんだ。

出勤時には、自らコーヒーを淹れる宇瀬さん。ダンディーな佇まいで淹れられるコーヒーはより一層美味しく仕上がりそう

富山市中心街で生まれた宇瀬さんは、実は本業で別の仕事をしている。そのため、月に数回、週末のみの出勤というマスターとしての関わり方をしている。

2016年、宇瀬さんはご両親からお店を引き継いだ。ただし、仕事は辞めず、本業を続けながら副業として喫茶店を経営するという条件の下だった。「2018年は副業元年と呼ばれた年。年齢を重ねてもなお、時代に合わせて軽やかに舵を切りたいと思った」と話す。時代にあわせて舵を切る姿勢が、宇瀬さんらしいかっこよさだ。

宇瀬さんの祖父が輸入商をしていた頃のインドネシアの民芸品やリニューアル前の照明器具、調度品が随所に配置された「純喫茶ツタヤ」の店内

継承当初の1年間は、父である3代目の政厚さんと新しく迎えたスタッフと共に、客層や街の様子を観察。同じ頃に開業した近隣のレストランの店主に相談しながら協力を得て、メニューを一から考え直し、2017年には全メニューをリニューアル。朝7時からのモーニング営業も復活させた。古き良き趣を残しながらも、新生「純喫茶ツタヤ」としてのスタートを切った。

「スーツの着こなしにはセオリーがある。それを知ると、見た目も美しくなる」

お店の前にクラシックカーが停まっていることが、宇瀬さん出勤の目印

そんな宇瀬さんが贈るマスター像は、さらに興味深い。彼が出勤する日はInstagramなどで公開している出勤カレンダーを見てもいいが、実際には店頭を見ればすぐにわかる。クラシックカーが停まっているからだ。

宇瀬さんの朝は、スーツを着て、クラシックカーで自宅から喫茶店へと向かうドライブから始まる。このスタイルには、明確な理由がある。

「富山にある『白馬館』というバーの創業者でありマスターの内田輝廣さんが、白いタキシードに蝶ネクタイというスタイルで本当に格好よくて。自分もそんな格好良さを真似しようと、それでスーツを着ようと思った。当時も今も、喫茶店やカフェの仕事スタイルはエプロンをして、ラフな格好が多い中、スーツはあまり見かけないな」と、スーツ×純喫茶の組み合わせが生まれた秘話を振り返る。

平日はモーニングを実施。星マークのついた日に、宇瀬さんが店頭に立つ

所持するスーツは6着ほど。シャツとネクタイを変えることで着回しを楽しむ。「こういうシーンではこういうジャケットとか。ネクタイとポケットチーフの色を合わせるとか、スーツの着こなしにはセオリーがある。それを知ると、見た目も美しくなるし、格好よく見える」と話す。

一方で、「一年を通してジャケットにネクタイを締めることを決めたのはいいものの、真夏は過酷…。せめて、ジャケット姿のまま夏らしさを表現するためにボトムは短パン姿になる。そういうハズシを考えるのも楽しい」と、苦笑いする。

中学生の頃からファッション誌を読み漁り、西町のおしゃれな服屋さんに通ったという。「その頃の店主たちはみんな格好よかった。お洒落でさ、みんなそれぞれちゃんとスタイルがあった。やっぱり憧れるよね」

思春期に抱いた憧れを、50代になった今も大切にしている。その一貫性が、宇瀬さんのスタイルに説得力を与えている。

オリジナル商品の中には、宇瀬さんを象徴するポケットチーフやそれを固定するためのポケットチーフホルダー

高校生の頃に買った服を、今も大切に着ているという宇瀬さん。体型維持の理由も明快だ。 「高校の時、洋服が好きだったから、ちょっと上等なものも買った。それが着られなくなるのはもったいない。だから体型を維持しています」

すらっと背筋が伸びた美しい佇まいの宇瀬さんに大変聞き辛いが、「おじさんならではの悩み」を尋ねてみた。すると「去年初めてテニス肘になった。テニスをやってないのに。医者に診てもらうと、多分コーヒーを淹れすぎたんだろうねって笑われた」。イベント時などは、多い日には1日に100杯以上コーヒーを淹れることもあるそうだ。

また、最近はコレステロール値も気になり始めたという。健康管理として、歩ける距離はできるだけ歩くこと。さらにスタッフに勧められ、毎日お酢とトマトジュースを飲んでいる。自分の持っている服が着られなくなるのは「屈辱的」だという徹底ぶりだ。

年齢を言い訳にしない。その姿勢こそが、宇瀬さんを“すてきなおじさん”たらしめている。

店頭のクラシックカーが街の名物に

愛車のシートは、ポルシェのアイコニックとなったペピータ（千鳥格子）柄に張り替え。一輪の花を挿すのも宇瀬さんのこだわり

「小さい頃から車が大好きで、ずっと車一筋」と語る宇瀬さん。しかし、店を継いだ当初は、車の要素を一切出していなかった。

転機となったのは、スタッフの一言。「もう少し個性を出せばいいのに。車が好きだったら、車の要素を出せば４代目らしくなるんじゃないですか」。自宅に段ボール何十箱と眠っていた、ミニカーコレクションを店内に飾り、Instagramに投稿することに。すると、それらのミニカーを手がけるメーカーから取材の依頼が入るなど、追い風に見舞われた。年を重ねても“好き”を好きと言える。その無邪気さが、周囲を惹きつける。

随所から、このクラシックカーが愛されて丁寧に使われてきたことが伝わってくる

さらに、コロナ禍で売上が落ち込む洗車業者からの協力依頼で、店舗前で車磨きの実演を開始した。先のスタッフの一言をきっかけに「car喫茶ツタヤ」と名付け、マンションオーナーや警察の許可を得て敷地を活用し、クラシックカーの展示も始めた。

「磨き屋さんから車を借りてきてもらったり、街を走っている車をナンパして展示させてもらったり」と笑う。今や、店頭のクラシックカーは街の名物となっている。

「純喫茶ツタヤ」オリジナルステッカー（上）。喫茶店要素のないクルマ好き全振りステッカー

宇瀬さんは、お店で待つだけでなく、積極的にイベントにも出店。最初は富山市内のイベント、その後金沢など近県のイベントに参加したことをきっかけに、銀座ロフトからポップアップ出店のオファーが舞い込んだ。さらに、幕張メッセで開催される「オートモービルカウンシル」には事務局に直談判し4年連続で出展。ローバーミニ＋キッチンカーでイベントに乗りつけ「これで来たんですか？」と驚かれることしばしば。今ではイベントの一つの「顔」となっている。

宇瀬さんから滲み出るのは、自分の好きなものを大切にし、それを使い続ける姿勢だ。ダンディーな第一印象を残しつつ、決して安易ではないスタイルを楽しく貫く。そんな姿勢と無邪気な笑顔からは、少年のようなかわいさも感じてしまう。

「身につけるものが馴染むようになった時が、おじさんなのかな」

スーツ×メガネ×シルバーヘアが、完成されたおじさんならではの魅力を放つ

「車もそうだし、服もそうだし、持ち物もそう。スタンダードで普遍的なものが好き。それが、たまたまこの店の雰囲気ともマッチングした」

店を継いで4代目を務めていくなかで、「ただ店をやるだけじゃなくて、どうしたら埋もれないか」を考え、自分らしい個性を出すことを学んだという。

伝統の味「ツタヤブレンド」（左）と、マンデリンベースの「100thブレンド」を飲み比べ

53歳の宇瀬さんに「いつからおじさんだと思うか」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「身につけるものが馴染んできた時。たとえば上質な服やクラシックカーに『着せられている』『乗せられている』感がなくなってきた時が、おじさんなのかなと思う。いい意味で。俺もようやくここまで来たか(笑)って」

スーツ、クラシックカー、コーヒー。すべてにこだわりを持ち、それを楽しむ姿勢。宇瀬さんの“すてきなおじさん”ぶりは、年齢を重ねることの魅力を教えてくれる。おじさんになることは、失うことではなく、“似合うものが増えていく”ことなのかもしれない。

コクとまろやかさが、不思議とコーヒーによく合うチーズは、2代目マスター・孝吉さんの代から続くコーヒーの付き出し。宇瀬さんの代からスモークチーズに変更。小さな変更だがこれも伝統を柔軟に解釈し、新しい価値を生み出す

将来は「郊外で、車を展示して、お客さんも集まれるような場所を作りたい。富山にコーヒーと喫茶と自動車の文化をクロスオーバーさせたような」と構想を語る宇瀬さん。宇瀬さんは今日も、人生をきちんと楽しむ大人の背中を、静かに見せてくれている。

富山市西町の『純喫茶ツタヤ』。大正創業の歴史と4代目マスターの個性が融合した空間で、スーツ姿でコーヒーを淹れる宇瀬さんに会いに訪れてみてはいかがだろうか。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

純喫茶ツタヤ

住：富山県富山市堤町通り1-4-1

営：17:00～15:00、土日祝 7:00～17:00

休：火曜、水曜

純喫茶ツタヤ Instagram

宇瀬さん Instagram