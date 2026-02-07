山本理仁が2ゴール&後藤啓介は今季9点目! シントトロイデンが坂本一彩所属のウェステルローに快勝
[2.6 ベルギー・リーグ第24節 ウェステルロー 0-4 シントトロイデン]
ベルギー・リーグ第24節が6日に開催され、2位シントトロイデンはアウェーで11位ウェステルローを4-0で撃破した。
先制したのは前半10分。左CKからキッカーのMF伊藤涼太郎がクロスを入れると、ニアのDF谷口彰悟が触ってファーに流れ、MF山本理仁が左足で押し込んだ。
山本は13試合ぶりのゴールを記録。さらに前半31分、再び伊藤の左CKを谷口がそらす形から、MFアブドゥライェ・シッサコが決めて2-0とした。
前半42分にはFW後藤啓介がGKアンドレアス・ユングダルの縦パスをブロックし、右につなぐ。これを山本が左足で流し込み、今季4点目を挙げた。
後半31分に相手が退場者を出して数的優位に立つと、後藤もゴールを奪取。MFイリアス・セバウィのスルーパスを受けて左足で決め、一度はオフサイドの判定となったが、VARを経て同37分に得点が認められた。
後藤は得点ランキング首位タイの今季9ゴール目をマーク。シントトロイデンがそのまま4-0で逃げ切り、2試合ぶりの白星を手にした。
ウェステルローのFW坂本一彩はスタメン出場し、後半39分までプレー。シントトロイデンの日本人選手ではGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、谷口、山本が先発フル出場した。同じくスタメン起用された伊藤と後藤は後半41分に交代。ベンチスタートのMF松澤海斗は後半22分に途中出場した。
